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"Удари по урядових об'єктах" на День Незалежності: в ЦПД оцінили загрозу атак РФ

Юрій Берендій
22 серпня 2024, 19:13
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В Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про нібито попередження з боку США про загрозу ударів РФ по урядових будівлях в Україні.
'Удари по урядових об'єктах' на День Незалежності: в ЦПД оцінили загрозу атак РФ
В РНБО відреагували на загрозу ударів по Україні на День Незалежності / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Посольство США в Україні попередило своїх громадян про загрозу активізації ракетно-дронових ударів по території України у зв'язку з Днем Незалежності. Однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО України наголосили, що атаки по Україні відбуваються майже щодня. Про це в ефірі Radio NV повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

Він зазначив, що фіксація на конкретних датах може розбалансувати суспільство.

"Суспільство має життя в такому режимі, що атака може бути щодня, і розуміти, і тримати в голові план B – як діяти в конкретних ситуаціях, під час тривоги, де її перечекати і так далі. Це має бути в голові кожного українця до завершення війни", – зазначив Коваленко.

відео дня

Також Коваленко спростував інформацію, яка поширилась у медіа після заяви США. Він підкреслив, що багато медіа та каналів некоректно подали новину, не звернувши увагу на справжній зміст повідомлення посольства. Зокрема, вони неправдиво інтерпретували це як підготовку до ударів по центрах прийняття рішень, урядових будівлях, і що американці закликають залишати Україну.

"Жодного слова такого не було розміщено (в заяві посольства США - ред.)", - резюмував Коваленко.

'Удари по урядових об'єктах' на День Незалежності: в ЦПД оцінили загрозу атак РФ
Звідки РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Що відомо про Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Ракетний удар по Україні - загроза обстрілу з боку РФ 24 серпня

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у США вважають, що найближчими днями, включно з вихідними, зростає ризик атак з боку Росії по території Україну, зокрема за допомогою дронів і ракет. Посольство США пов’язує можливе зростання повітряних загроз із Днем Незалежності України.

Росія готується до ракетного удару по Україні, про що свідчать ознаки накопичення ракет, повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Військовий експерт Павло Нарожний зазначив, що Росія часто приурочує значні дати до жорстоких дій, тому можливий масований комбінований обстріл України 24 серпня, на День Незалежності.

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війна в Україні обстріли День Незалежності України ракетний удар Ракетна атака на Україну
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