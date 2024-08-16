Провокації РФ до Дня Незалежності: українців попередили про загрозу

Українців закликають уникати громадських місць та скупчень людей, особливо – упродовж 23-25 серпня.

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Українців попередили про загрозу провокацій в День Незалежності / колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот

Країна-агресорка Росія готує провокації на захоплених територіях України до Дня Незалежності. Окупанти можуть здійснити теракти з метою дискредитувати сили спротиву та воїнів Збройних сил України. Таке попередження висловили активісти руху "Жовта Стрічка".

Зокрема, українців закликають у цей час уникати громадських місць та скупчень людей, особливо – упродовж 23-25 серпня.

"За наявною інформацією, 24 серпня російські окупанти планують організувати низку провокацій та терористичних актів з метою дискредитації сил спротиву та Збройних Сил України. У зв’язку з цим ми переконливо рекомендуємо уникати громадських місць та великих скупчень людей, особливо в період з 23 по 25 серпня", – йдеться у повідомленні. відео дня

Що відомо про рух "Жовта Стрічка"? "Жовта Стрічка" — рух громадського спротиву на тимчасово окупованих територіях України, створений у квітні 2022 року після російського військового вторгнення. Метою руху є інформаційний опір російським окупантам, повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Україні - що відомо

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що Російські військові можуть завдати масованого удару по Україні на День Незалежності, 24 серпня. Але навряд чи цей удар буде "апокаліптичним".

Крім того, ще до початку операції в Курській області, Олександр Коваленко попереджав, що ворог накопичує ракети для можливого удару по Україні на День Незалежності.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Російські окупанти готують масований ракетний удар по Україні після того, як ЗСУ зайняли значні території в Курській області.

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