РФ може розв'язати нову війну в Європі: шеф розвідки Чехії розкрив терміни

Кремль відновитися і знову піти війною, однак цього разу на іншому напрямку, не виключає Міхал Куделка.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-razvyazat-novuyu-voynu-v-evrope-shef-razvedki-chehii-raskryl-sroki-10617443.html Посилання скопійоване

Міхал Куделка попередив про ймовірність нової війни / Колаж: Главред, фото: @mod_russia, @biscz

Що відомо:

Поганий мир в Україні може спровокувати РФ на нову агресію

Під загрозою країни Центральної та Східної Європи

Кремль готуватиметься до нової агресивної війни після відновлення сил у разі підштовхування до припинення вогню України на умовах "поганого миру", заявив глава чеської Служби безпеки та інформації (BIS), генерал-майор Міхал Куделка.

"Якщо Україна програє або буде змушена прийняти невигідну мирну угоду, то Росія сприйме це як перемогу", - підкреслив він в інтерв'ю Bloomberg.

відео дня

Очільник чеської розвідки не виключає, що це може бути стимулом для Кремля відновитися і знову піти війною, однак цього разу проти країн Центральної та Східної Європи.

"Можливо, наступні 10-15 років Росія витратить на те, щоб відновлюватися після величезних людських та економічних втрат, і готуватися до наступної мети, якою є Центральна та Східна Європа", - попереджає він.

У зв'язку з цим він зазначає, що країнам Заходу слід уникати загроз у сфері безпеки та економічної діяльності в разі, якщо з РФ буде відновлено ділові або дипломатичні відносини.

"Росія є агресором, який розуміє тільки силу, а тому результат війни [проти України] визначатиме ймовірність майбутнього глобального конфлікту за безпосередньої участі НАТО. Однак якщо РФ зіткнеться із сильною країною чи сильним альянсом, то зробить висновок, що краще з ними не мати справи. Бо якщо навпаки, то в Москві дійдуть висновку, що війна проти України принесла свої плоди і довела, що європейські країни слабкі, НАТО бракує єдності, а тому може спробувати діяти", - додав Куделка.

Раніше в розвідці Британії попередили про те, що стратегічне місто перебуває під загрозою. Російське угруповання поступово розширюється, йдеться у зведенні британської розвідки.

Нагадаємо, раніше британська розвідка оцінила втрати армії РФ через 1000 днів війни. Росія втратила 3,5 тисячі танків і 7,5 тисяч броньованих машин, але компенсує це за рахунок запасів техніки часів СРСР.

Як повідомляв Главред, Валерій Залужний заявив, що 2024 рік можна вважати початком Третьої світової війни. Він підкреслив, що Україна вже бореться не тільки з Росією, а й з військами Північної Кореї, Ірану та Китаю, які активно залучені у війну.

Читайте також:

Видання Bloomberg Bloomberg - американська компанія (партнерство з обмеженою відповідальністю), провайдер фінансової інформації. Один із двох провідних світових постачальників фінансової інформації для професійних учасників фінансових ринків, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред