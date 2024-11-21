Скасування дозволу Байдена на удари по РФ: чи піде Трамп на такий крок - експерт

Протягом усієї історії жоден американський лідер не йшов на поступки Росії, і Трамп навряд чи стане винятком.

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Американський лідер навряд чи піде на поступки Росії / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Що відомо Пінкусу:

Поступки Путіну можуть підштовхнути Іран і Китай до небезпечних дій

Виборці Штатів не дозволять Трампу прогнутися під Москву

Ніякого договору про Україну без України бути не може

Багато хто стверджує, що Дональд Трамп, коли стане президентом США, може скасувати дозвіл Джо Байдена на використання Україною далекобійної зброї по російській території.

Однак громадський діяч Борис Пінкус, голова Республіканського клубу імені Рональда Рейгана, зауважив 24 каналу, що новий очільник Штатів не піде на такий крок.

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Ба більше, він не підтримає поступки в питанні українських земель, вважаючи, що це може дати сигнал Китаю та Ірану почати агресивні дії проти інших країн.

Борис Пінкус зазначає, що і президент України Володимир Зеленський не допустить компромісів, розуміючи, що українці цього не пробачать.

Після того як Байден дав Україні дозвіл використовувати ракети великої дальності проти Росії, Кремль почав погрожувати, стверджуючи, що вніс зміни до своєї ядерної доктрини і готовий застосувати ядерну зброю.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Однак США, як демократична країна з трьома незалежними гілками влади - судовою, законодавчою та виконавчою, - не дозволять навіть президенту йти на повідку у Москви.

"І ви думаєте, що він піде на поступки цьому маніяку (Путіну - ред)? А де ж логіка? Або Трамп божевільний, якщо на це піде, або ми, 67 мільйонів виборців, які проголосували за нього 5 листопада. Це неможливо. Я не посилаюся на інсайди, а говорю з огляду на загальні позиції",- зазначив Борис Пінкус.

Якби США погодилися поступитися хоча б частиною української території, це створило б небезпечний прецедент, вважає Пінкус. Це надихнуло б Китай на захоплення Тайваню та інших спірних територій у Південно-Східній Азії, а Іран - на агресивні дії проти Ізраїлю та розширення впливу в ісламських країнах, включно з Саудівською Аравією.

"Тому, по-перше, жодного договору про Україну без України бути не може. І Трамп це знає. По-друге, Зеленський не погодиться на поступки. Він прекрасно знає, що народ йому цього не пробачить", - резюмував президент Республіканського клубу.

Дозвіл на удари вглиб території РФ - що відомо

У неділю, 17 листопада, Главред підтвердив новину про те, що Байден дав дозвіл Україні на удари по Росії ракетами великої дальності.

Як зазначає експерт із ракетно-ядерного озброєння Олександр Кочетков, удари вглиб РФ перепишуть "ситуацію на землі". Однак переломити хід бойових дій - навряд чи зможуть, оскільки тут не в якості цієї зброї справа, не в дозволах, а в кількості.

До слова, Forbes стверджує, що ЗСУ вдарили по командуванню РФ ракетою Storm Shadow.

Уже з'явилися перші кадри з місця удару Storm Shadow у Курській області. Наслідки були такими масштабними, що від будівлі нічого не залишилося.

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