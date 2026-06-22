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Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі

Юрій Берендій
22 червня 2026, 18:25
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У Нацгвардії оцінили загрозу нового наступу РФ з півночі та пояснили, чи здатні росіяни сформувати ударне угруповання.
Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі
У Нацгвардії оцінили загрозу нового наступу з півночі / Колаж: Главред, фото: Міноборони Росії

Про що сказав Олександр Півненко:

  • Основна задача ворога на півночі — розтягнути сили ЗСУ
  • Повторення подій 2022 року на північному напрямку не буде
  • Командувач не вірить у сценарій наступу з Придністров'я

Росія може спробувати створити новий напрямок тиску на Україну з території Білорусі, однак для масштабної операції противнику потрібні значні ресурси. У Нацгвардії вважають, що зараз українські сили роблять усе, аби не допустити такого розвитку подій. Про це повідомив командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко в інтерв’ю виданню Інтерфакс-Україна.

За словами військового, один із можливих задумів РФ — змусити Україну розосередити підрозділи та послабити окремі ділянки фронту. Водночас для цього Москва має сформувати достатньо велике угруповання, яке зможе виконувати завдання на новому напрямку.

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"Основна задача ворога – розтягнути наші сили, щоб швидше проходити вглиб території. Але для цього теж потрібні сили – знайти 70 тис. військовослужбовців, які зможуть діяти – то хай спробують. А ми будемо пробувати, щоб вони їх не знайшли", — сказав Півненко.

армия Беларуси инфографика
Армія Білорусі / Інфографіка: Главред

Окрему увагу командувач звернув на активність російських підрозділів спеціального призначення поблизу українського кордону. Генерал-майор повідомив, що російський центр спеціального призначення "Сенеж" уже залучений у прикордонній зоні та діє на Чернігівському напрямку. Він висловив сумнів щодо здатності російських сил швидко організуватися, враховуючи їхні проблеми на Покровському напрямку, де українські підрозділи завдають значних втрат ворожій піхоті.

Водночас у Нацгвардії заявляють, що ситуація на ділянках біля кордону залишається контрольованою. Українські військові посилили спостереження за можливими переміщеннями противника, зокрема за допомогою безпілотних систем.

"На Сумщині наші підрозділи стоять в обороні, на Чернігівському напрямку. Більше звертаємо увагу на безпілотну складову, бо маємо постійно літати безпілотниками 24/7 і моніторити прикордоння. Скажу так: якщо є пересторога, що противник планує виходити на півночі нашої країни – Чернігівський або Чорнобильський напрямок, – ми до цього готові. 2022 рік тут вже не повториться", — заявив Півненко.

Оцінюючи інші потенційні загрози, командувач Нацгвардії також висловився щодо можливого використання Росією території невизнаного Придністров’я. На його думку, такий сценарій наразі виглядає малоймовірним.

"Не вірю в такий сценарій. Я б не радив вступати в цю війну ні білорусам, ні Придністров’ю: у нас вже є можливості зробити так, щоб вони взагалі забули про свої плани", — наголосив Півненко.

Наступ 70 тисяч росіян з півночі: у Нацгвардії попередили про загрозу з Білорусі
Російські маріонеткові республіки в Європі / Інфографіка: Главред

Для чого РФ тисне на Білорусь - коментар експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначив, що Кремль розглядає можливу участь білоруської армії у війні як інструмент тиску на українське військове командування. За його словами, сама імовірність залучення Мінська використовується Москвою для посилення напруги на північному напрямку.

Експерт додав, що такі дії мають чітко визначену мету - створення додаткових загроз для України.

"Усе це робиться з метою розтягування наших ресурсів", - вказав він.

Загроза з Білорусі - останні новини за темою

Нагадаємо, раніше голова організації БелПОЛ Володимир Жигар зробив важливу заяву щодо посилення військової присутності в Білорусі. Він підкреслив, що будівництво полігонів і казарм на прикордонних територіях створює потенційний плацдарм для розгортання російських сил і підвищує ризики ескалації, що вимагає реагування від міжнародних партнерів. Наразі ситуація потребує пильного моніторингу.

Зазначимо, політолог Ігор Чаленко під час інтерв'ю окреслив можливі загрози з північного напрямку. За його словами, сценарії атаки з Білорусі включають варіанти тиску на логістику та спроби захоплення критичної інфраструктури, що може бути використано для посилення переговорних позицій противника.

Як раніше повідомляв Главред, військовослужбовець Юрій Шахрайчук висловив позицію щодо стану на кордоні. Шахрайчук звернув увагу на те, що укріплення кордону Житомирщини і цілодобовий безпілотний контроль забезпечують стабільність на ділянці.

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Про персону: Олександр Півненко

Олександр Сергійович Півненко (нар. 21 лютого 1986) – український військовослужбовець, бригадний генерал Національної гвардії України.

Півненко командує НГУ з липня 2023 року.

До цього очолював Східне територіальне управління Нацгвардії, відбивав у росіян околиці Харкова та утримував Бахмут. Має звання Героя України.

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