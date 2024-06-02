РФ може прорватися до 10 км углиб Сумщини: у ЗСУ закликали готуватися до наступу

Російські війська найближчим часом, імовірно, підуть у новий наступ - на Сумському напрямку, щоб прорвати кордон та ще більше розтягнути лінію фронту. Ці дії повʼязані насамперед з наступальною операцією ЗС РФ на Сході, вважає майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової Максим Жорін.
Зокрема, Жорін нагадав, що Росія веде не тільки наступ на Харківському напрямку, а й на Сході.
"Якщо вони зрозуміють, що поки для просування на Східному напрямку їм сил не вистачає, будуть розтягувати фронт ще більше. В тому числі, треба готуватись до певних подій на Сумському напрямку", - вважає Жорін.
Сил у росіян достатньо не лише для диверсійних дій там, а й для наступальних операцій, додав військовий.
"Досі в РФ немає обмежень у використанні живої сили, досі вони можуть собі дозволити погнати стадо у наступ, забороняючи навіть надавати першу допомогу пораненим, бо основне - це виконати завдання", - пояснив боєць.
У росіян немає мети робити серйозні прориви в глибину.
"Їм треба розтягнути лінію фронту та відтягнути наші сили. Тому достатньо прорватись на 5-10 кілометрів й відкрити для нас нові ділянки бойових дій, де ми вимушені будемо витрачати свої ресурси, боєприпаси, а головне - втрачати своїх людей", - підсумував Жорін.
Хто такий Максим Жорін
Заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), майор ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.
Війна в Україні - ситуація на фронті
ЗСУ стримують наступ російських військ на півночі Харківщини. Українські захисники контролюють приблизно 70% міста Вовчанськ.
За спостереженнями Інституту вивчення війни, ЗС РФ можуть розпочати наступальні дії ще й на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.
Окремо аналітики відзначають просування ворога в Запорізькій області в районі населеного пункту Нестерянка і біля населених пунктів Сокіл і Семенівка Донецької області.
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