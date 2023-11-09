Росія перекидає бойову авіацію в Білорусь: літаки на різних аеродромах

Російські окупанти передислокували до Білорусі бомбардувальник та ще один винищувач.

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Росія збільшила кількість бойової авіації в Білорусі / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот: deepstatemap.live

Повітряно-космічні сили РФ збільшили кількість авіації на території Білорусі. За останні два місяці російські окупанти передислокували туди бомбардувальник та ще один винищувач.

Як повідомляють у Telegram-каналі моніторингової групи "Беларускі Гаюн", що впродовж усього жовтня моніторингова група фіксувала низьку авіаційну активність у Білорусі. Водночас кількість бортів ПКС РФ на території північних сусідів зросла.

"Збільшення відбулося саме за рахунок прибуття до Білорусі бортів Су-24М/МР та Су-30СМ у вересні-жовтні. Додатковим підтвердженням цього є сюжет телекомпанії МО РБ, знятий на аеродромі "Барановичі" на початку жовтня, де можна помітити російські Су-24М/МР", - йдеться в повідомленні. відео дня

Як зазначають у моніторинговій групі, станом від 1 листопада у РБ перебувають чотири літаки:

1 Су-25 на аеродромі "Ліда"

2 Су-24М/МР на аеродромі "Барановичи"

1 Су-30СМ на аеродромі "Барановичи"

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