РФ змінила тактику запуску ракет по Україні: Данілов розкрив деталі

Російським окупантам довелося змінити тактику запуску ракет по Україні. Вони коригують маршрути і точки пусків так, щоб ракети летіли меншу відстань над РФ, оскільки все більше снарядів стали не долітати і падати на території країни-агресорки.
Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.
За його словами, українським військовим "точно відомо" про те, що частина ракет противника "залишається на території Росії". Наприклад, нещодавно одна з них впала в районі Волгограда.
"Тому вони на сьогоднішній день роблять так, щоб їхні ракети перетинали меншу територію РФ", – пояснив Данілов.
Секретар РНБО також розповів, що з ракетами в Росії все не дуже добре. Через санкції ВПК окупанти не можуть налагодити їхнє достатнє виробництво.
"З ракетами у них не все так добре, як би їм хотілося, вони розраховували на коротку війну. І сьогодні те, що вони звертаються до Ірану за ракетами – це підтвердження того, що вони власне виробництво налагодити не можуть. З урахуванням санкцій, які почали діяти фактично з перших днів війни, ці санкції працюють", – заявив Данілов.
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Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія продовжує виснажувати свій ракетний арсенал, але все ж таки найближчим часом зможе завдати шкоди критично важливій інфраструктурі України та цивільному населенню.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.
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