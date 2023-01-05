Атаки "Шахедів" продовжаться до травня: в ISW підрахували, як швидко РФ використає іранські дрони

Українські сили ППО збили 540 російських ударних безпілотників. Контракт Росії з Іраном передбачає передачу 1750 дронів.

Окупанти атакували Київ дронами вночі 1 січня. На "Шахедах" написали "З Новим роком!" / Telegram Нєбитов

Російські окупанти використовують 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо будуть застосовувати їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі та, імовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем, пишуть в ISW.

Експерти вважають, що Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Представник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Вадим Скібіцький повідомив 4 січня, що російські війська використовували близько 660 безпілотників іранського виробництва Shahed-131 і Shahed-136 в Україні з моменту їхнього першого застосування у вересні 2022 року.

Раніше ISW підрахувала, що минулого місяця російські сили збільшили темпи атак безпілотників на критично важливу інфраструктуру України, в основному з використанням безпілотників Shahed.

4 січня офіційний представник командування ВПС України Юрій Гнат повідомив, що російські війська використовують безпілотники "Шахед", тому що вони можуть краще ухилятися від виявлення на радарах, оскільки летять низько до землі, особливо вздовж річки Дніпро.

Гнат повідомив, що українські сили ППО збили 540 російських ударних безпілотників, але заявив, що навіть при 100-відсотковому рівні збиття "Шахеди" все ще можуть завдати шкоди українським містам, оскільки їх боєголовки не обов'язково завжди вибухають при перехопленні українськими протиракетними засобами. Скібіцький додав, що російські сили використовують масивні рої безпілотників "Шахед" для прориву української ППО, і зазначив, що російські сили не змогли б домогтися подібних результатів, якби вони використовували від п'яти до десяти дронів одночасно. В результаті російські сили обкатують значну кількість цих безпілотників, що прибувають з Ірану партіями по 200 і 300 одиниць.

Скібіцький повідомив, що контракт Росії з Іраном передбачає передачу 1750 безпілотників і що російським силам в даний час необхідно поповнити свої запаси після інтенсивного використання цих систем в попередні дні.

Представник ГУР також повідомив, що у ГУР є розвіддані, які припускають, що Росія отримає чергову партію безпілотників іранського виробництва в невстановлену дату.

Як вказують експерти, російські війська використовують в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Атака України 31 грудня - 1 січня

31 грудня під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Росія запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чути кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі.

Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському та Голосіївському районах.

Під час атаки на Київ у Печерському районі був поранений журналіст з Японії.

Різні ступені пошкоджень отримали будівлі двох шкіл у Солом'янському районі столиці, одна - у Печерському, один дитсадок у Солом'янському районі.

В результаті російської атаки на цивільні об'єкти столиці 1 людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом медики надали допомогу на місці.

У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Під ударом опинилися в тому числі Київ і область. Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику "З Новим роком".

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