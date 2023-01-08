РФ суттєво вичерпала запаси ракет, але зможе продовжити обстріли України - ISW

Нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту і масштаби проведеннях ракетних ударів по Україні.

У РФ ще є можливості наносити масовані ракетні удари по Україні / Міноборони РФ, pixabay.com

Росія продовжує виснажувати свій ракетний арсенал, але все ж таки найближчим часом зможе завдати шкоди критично важливій інфраструктурі України та цивільному населенню. Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики нагадали, що глава українського Міноборони Олексій Резніков 6 січня опублікував інфографіку, в якій вказувалося, що війська РФ витратили близько 81% своїх запасів стратегічних ракет і 19% запасів тактичних ракет.

Резніков повідомив, що після вторгнення у лютому 2022 року Росії вдалося зробити:

290 ракет Х-101 і Х-555 / 55СМ (65% довоєнного запасу);

150 ракет "Калібр" (30% довоєнного запасу);

36 ракет "Іскандер" 9М723 (5% довоєнного запасу);

20 ракет 9М728 / 9М729 "Іскандер" (20% довоєнного запасу);

20 ракет Х-47М 2 "Кинджал" (47% довоєнного запасу).

У звіті ISW також йдеться, що з початку вторгнення 24 лютого Росія виготовила набагато менше стратегічних ракет в порівнянні з довоєнними запасами. Це означає, що РФ не мобілізувала свою військову промисловість.

"Країна, як правило, збільшує виробництво ракет та інших систем зброї та боєприпасів перед тим, як почати велику війну, і, як правило, переводить свою військову промисловість на воєнний стан після початку бойових дій. Росія не зробила жодного, ні другого", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті вивчення війни пояснили, що нездатність диктатора Володимира Путіна мобілізувати промисловість для підтримки військових зусиль проти України є наслідком побоювань, що подальші економічні зриви викличуть ще більше внутрішнє невдоволення в РФ.

"Нинішній рівень виснаження російських військових стратегічних ракетних систем може обмежити частоту і масштаби проведення майбутніх масованих ракетних ударів по Україні. Однак окупанти все ще продовжуватимуть масштабну кампанію обстрілів, погрожуючи цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі", - додали аналітики.

Як повідомляв Главред, раніше в Інституті вивчення війни прогнозували, що російські окупанти використовують 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо будуть застосовувати їх з інтенсивністю, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький раніше заявив, що у Росії є крилаті ракети для нанесення ще двох-трьох потужних масованих ракетних ударів по Україні. Це максимум, на що здатний ворог.

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