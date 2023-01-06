Олександр Коваленко зазначив, що ракети "Циркон" збиралися чи не вручну. А зараз вони взагалі не збираються взагалі через санкції.

Військовий експерт розповів, чи варто боятися російської гіперзвукової ракети "Циркон" / скріншот з відео

Російські окупанти завжди завищують офіційні технічні характеристики своєї зброї в пропагандистських цілях. Тому і характеристики гіперзвукової ракети "Циркон" теж потрібно піддати сумнівам, пише військовий експерт Олександр Коваленко на своєму Telegram-каналі.

У цьому контексті фахівець розповів фоловерам про гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинджал". Вони зараз-дефіцитна продукція, оскільки її країна-агресор не зможе виробляти через катастрофічну залежність від іноземних мікросхем.

"З "Цирконом", який спочатку був проблематичною ракетою, така ж ситуація і навіть гірше. Наприклад, випробування "Циркону" стартували в 2016, і за цей період було здійснено 9 пусків. Тобто, 1-2 в рік. Для інтенсивних випробувань кількісний показник такий собі", - сказав Коваленко.

Фахівець додав, що така ракета збиралася чи не вручну. А на даний момент "Циркони" не збираються взагалі через санкції.

"Тобто, грубо кажучи, боєзапас "Цирконів" у Росії можна оцінювати як штучний. Скільки їх? 2? 4? Ну, точно не десятки чи сотні, щоб дозволити собі засипати країни НАТО "зброєю відплати". Фактично, грубо кажучи, такий собі "Кинджал" морського базування, штучний продукт для залякування", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр закінчив Одеську Академію зв'язку. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий Одесит".

Війна Росії проти України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним. Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прогнозує, що війна в Україні закінчиться цього року. За його словами, про це свідчить "математика війни" і чіткі аналізи розвідки. Подоляк підкреслив, що у влади є дуже ефективна аналітична структура.

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула прогнозує, що війна Росії проти України завершиться у березні 2023 року. За його словами, поріг міцності РФ нижче, ніж був в СРСР. Експерт підкреслив, що Росія зараз не така сильна, адже не має великих статків і втратила в Україні набагато більше військ, ніж СРСР в Афганістані.

Інші новини: