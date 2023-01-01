РФ змінила тактику на фронті: "війна заради вбивств" - Подоляк

Російський диктатор хоче знищити якомога більше цивільних людей, каже радник голови Офісу президента.

Путін змінив тактику у війні проти України / Колаж фото Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін змінив тактику у війні проти України. Тепер він намагається вбити якомога більше цивільних людей. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Про це свідчить те, що окупанти влаштовують масовані обстріли великих міст України.

"Масовані обстріли центрів великих міст України в ніч із 31 грудня на 1 січня говорять про чергову зміну типу війни. Росія більше не має жодних військових цілей. Вона намагається вбити якомога більше цивільних і зруйнувати якнайбільше цивільних об’єктів. Війна заради вбивств…", - написав він.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети. У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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