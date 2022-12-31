"Лише посилюють рішучість": у США різко відреагували на ракетний терор росіян

Посол США підкреслила, що російські удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах лише посилюють рішучість як України, так і Америки.

У США різко відреагували на ракетний терор росіян / УНІАН, Вікіпедія

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк відреагувала на масований обстріл українських міст Росією напередодні Нового року. Вона наголосила, що ці атаки лише посилюють рішучість Америки.

Як зазначила посол США у Twitter, російські окупаційні війська вже втретє цього святкового тижня здійснили невибіркові обстріли цивільної інфраструктури України.

Вона підкреслила, що російські удари по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах лише посилюють рішучість як України, так і США.

"Вже втретє цього святкового тижня Росія здійснила невибіркові обстріли українців, завдаючи ударів по будинках, готелях та інших цивільних об'єктах. Ці атаки, особливо жахливі цієї пори року, лише посилюють рішучість як відважних українців, так і нашу", - написала Брінк.

Масована ракетна атака на Україну

В Україні в суботу, 31 грудня, під час повітряної тривоги прокотилася низка вибухів у різних областях. Країна-агресорка Росія масово запустила по Україні ракети.

У різних областях України спрацювала протиповітряна оборона. Зокрема, у Київській, Вінницькій, Харківській, Херсонській, Тернопільській Житомирській, Хмельницькій областях.

У Києві також було чутно кілька гучних вибухів. У мережі повідомляли про 10 звуків вибуху в Києві, найгучніше було в центрі. Мер столиці Віталій Кличко закликав залишатися в укриттях.

Тим часом у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях екстрені відключення світла.

"Це превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть мети", - повідомили у ДТЕК.

Разом з тим, секретар РНБО Олексій Данилов опублікував відео, на якому зображено відключення електропостачання в Москві. Тим самим він показав, якою може бути доля Москви і всієї Росії в 2023 році. "Москва, Кремль. Росія завтра ... 2023", - підписав відео Данілов.

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