Росіяни вбили послушника монастиря УПЦ МП: вдарили ракетами під час церковної служби

Росіяни вбили послушника монастиря УПЦ МП під час ракетного обстрілу/ discover.ua, Вікіпедія

Внаслідок масованої ракетної атаки окупантів по Україні 31 жовтня постраждав Лядівський Усікновенський скельний чоловічий монастир. Він розташований поблизу села Лядова у Вінницькій області.

Через ракетний удар загинув послушник. Про це повідомляється на сайті Могилів-Подільської єпархії УПЦ МП.

Окупанти здійснили атаку якраз тоді, коли відбувалася літургія. Внаслідок цього був пошкоджений іконостас, впало панікадило і повибивало вікна.

"На жаль, від вибухової хвилі загинув послушник монастиря Вадим. Братія обителі просить усіх піднести молитви за упокоєння душі новоспочилого", – йдеться у повідомленні.

Поховали послушника у середу, 2 листопада.

Масований ракетний удар по Україні 31 жовтня

Нагадаємо, російські загарбники у понеділок, 31 жовтня, завдали масованого ракетного удару по Україні. Було пошкоджено багато енергооб’єктів у низці областей. Частина Києва була без світла і води через ракетний удар. У кількох областях також зникли світло і вода.

В українській розвідці зазначали, що у РФ командування російських окупантів планувало атаки на українську інфраструктуру кількома тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, заявив голова ГУР Кирило Буданов.

Пізніше диктатор РФ Володимир Путін цинічно пояснив, чому країна-агресорка Росія масовано вдарила ракетами по території України вранці у понеділок, 31 жовтня. Він заявив, нібито таким чином РФ відповіла на атаку на російські кораблі у Севастополі.

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