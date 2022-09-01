РФ через провал окупантів поставила новий дедлайн для захоплення сходу України

Донецька область / @vysotskiy.ap, npr.org

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що російські війська на тлі невдач на фронті скорегували плани по захопленню української Донецької області.

Як повідомив Громов на брифінгу, окупанти пересунули крайній термін захоплення Донбасу на 15 вересня 2022 року.

"Противник продовжує утримувати окуповані райони Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також намагається створити умови для відновлення наступу. Так, російські окупаційні війська в черговий раз коригують свої плани і дії відповідно до наказу Путіна щодо виходу на адміністративні кордони Донецької області до 15 вересня", - заявив він.

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Зазначимо, раніше російські окупанти заявляли про плани захопити Донецьку область до кінця серпня.

Війна Росії проти України

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше заявив, що Україна не збирається йти на територіальні поступки Росії. Київ не хоче, щоб війна була перенесена на майбутнє. Тому українська держава збирається відновити свою територіальну цілісність у кордонах 1991 року.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап триватиме 2-3 місяці до зими. На думку Арестовича, просування сторін очікувати не слід-війська будуть наносити удари по позиціях один одного.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України вважають, що вирішальний період у війні Москви проти Києва буде восени. У вересні-жовтні очікується активізація боїв. Інтенсивність бойових дій може знизитися в листопаді. Гаряча фаза війни може настати навесні 2023 року.

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