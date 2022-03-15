РФ використовує ракети-обманки, щоб обійти українську ППО – The New York Times

Российская ракета "Искандер"/ Минобороны РФ

Росія встановлює на деякі свої ракети обманки, які можуть обходити радари протиповітряної оборони і ракети теплового пошуку.

Такими обманками, зокрема, оснастили ракети "Іскандер-М", які РФ запускає зі своєї території. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на американську розвідку.

Ці пристрої завдовжки близько 30 сантиметрів, мають форму дротика, пофарбовані у білий колір з помаранчевим "хвостом".

Пристрої оснащені електронікою і видають радіосигнали, що придушують чи обманюють радари, які намагаються визначити місцезнаходження ракети "Іскандер-М". Крім цього, вони містять джерело тепла для ракет, які наближаються.

Такі ракети-обманки заважають українським ППО перехоплювати російські "Іскандери".

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Боєприпаси потрапили до житлових будинків у трьох районах столиці – на Осокорках, у Подільському та Святошинському районах. Також пошкоджена станція метро.

Також у понеділок, 14 березня, у Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. Внаслідок цього загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Перед цим російські загарбники обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні в Києві. Через влучання в будівлю там виникла пожежа. За попередніми даними, уже знайшли двох загиблих.

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