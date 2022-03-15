УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ використовує ракети-обманки, щоб обійти українську ППО – The New York Times

15 березня 2022, 12:31

Пристрої видають радіосигнали, які придушують чи обманюють радари.

Российская ракета "Искандер"/ Минобороны РФ

Росія встановлює на деякі свої ракети обманки, які можуть обходити радари протиповітряної оборони і ракети теплового пошуку.

Такими обманками, зокрема, оснастили ракети "Іскандер-М", які РФ запускає зі своєї території. Про це повідомляє видання The New York Times із посиланням на американську розвідку.

Ці пристрої завдовжки близько 30 сантиметрів, мають форму дротика, пофарбовані у білий колір з помаранчевим "хвостом".

Пристрої оснащені електронікою і видають радіосигнали, що придушують чи обманюють радари, які намагаються визначити місцезнаходження ракети "Іскандер-М". Крім цього, вони містять джерело тепла для ракет, які наближаються.

Такі ракети-обманки заважають українським ППО перехоплювати російські "Іскандери".

Нагадаємо, у вівторок, 15 березня, окупанти завдали ракетних ударів по Києву. Боєприпаси потрапили до житлових будинків у трьох районах столиці – на Осокорках, у Подільському та Святошинському районах. Також пошкоджена станція метро.

Також у понеділок, 14 березня, у Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. Внаслідок цього загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Перед цим російські загарбники обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок на Оболоні в Києві. Через влучання в будівлю там виникла пожежа. За попередніми даними, уже знайшли двох загиблих.

Читайте також:

viber
новини Росії війна в Україні ракета Искандер Іскандери новини України
Реклама
Популярне
Теплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дняТеплий Олексій 2022 – що робити, щоб вийти заміж та інші прикмети дня Гороскоп на сьогодні, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливістьГороскоп на сьогодні, 14 березня 2022: Терезам - знаки долі, Ракам - неймовірна можливість Прикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиПрикмети на 14 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди "Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах"Слава великому Путіну!": Гордон показав, що зараз відбувається в російських магазинах Прикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від бідиПрикмети на 12 березня: що не можна робити і як уберегти сім'ю від біди

Останні новини

13:55

Європу накриють "криваві" дощі: де їх чекати

13:52

"Росія – На порозі першого за століття дефолту за зовнішнім боргом": аналітики Bloomberg дали 3 сценарії

13:36

Дмитро Комаров показав, на що окупанти перетворили квітучий Київ

13:36

Україна повинна повернути Крим і Донбас: українці готові до компромісу з РФ, але на умовах Києва

13:31

Переговори України і Росії: делегації повернулись до спілкування після технічної паузи

Реклама
13:09

72% українців підтримують вступ України до НАТО: нове опитування

12:47

Путін і Шойгу планують вирубку українського лісу на продаж – розвідка

12:45

Договір на 25 років: Білорусь розмістить на своїй території 2 нових військових об'єкти Росії

12:39

56% українців переконані, що мета російської агресії - повністю знищити Україну

12:34

"Приїду до вас клеїти шпалери і білити стелі": Осадча підтримала жителів обложеного Маріуполя

12:31

РФ використовує ракети-обманки, щоб обійти українську ППО – The New York Times

12:30

Окупанти збільшать кількість обстрілів крилатими ракетами: Арестович спрогнозував тактику РФ

12:28

Довгождана евакуація із Маріуполя: запрацював коридор для автомобілів

11:27

Полегшили "податковий тягар" і не тільки: як Україна підтримуватиме бізнес в умовах війни

11:25

"Китай буде доброю силою для України": Посол Китаю та очільник Львівщини обговорили співробітництво між країнами

11:22

"Скажи, що Херсон - це Росія": окупанти приставили зброю до голови українки, але вона не здаласяВідео

11:20

Кадиров вже вийшов з-під Росії і просто качає гроші - ШендеровичВідео

11:16

У Києві майже на дві доби запроваджують комендантську годину

10:53

В ОП заявили, що все зруйноване під час війни житло буде відновлено

10:49

Як зберегти м'ясо без холодильника: 4 способи

Реклама
10:44

Поки партнери думають, Україна бере на себе весь удар – ПодолякВідео

10:43

"Якщо Путіна не стане": Портников розповів, що станеться в разі зміни влади в РФВідео

10:27

У російських окупантів немає жодних шансів взяти Харків - голова ОДАФото

10:24

І нашим, і вашим: як Ізраїль може допомогти закінчити війну в УкраїніПогляд

10:17

З України втекли 20 нардепів від початку війни

10:15

"Дурне падло": Клопотенко пояснив, чому Україна Росії не по зубах

09:45

У Білому домі пояснили, коли закінчиться війна в УкраїніВідео

09:41

Є завдання мінімум і завдання максимум: чого РФ домагається у війні з Україною

09:39

"Та будьте людьми!": у російських магазинах почали битися за продуктиВідео

09:06

Ракетний удар по багатоповерхівках на Святошині в Києві: дві людини загинули, 35 врятованоФото

09:03

Лукашенко з усіх сил намагається уникнути прямого воєнного контакту – МВС

08:43

Помста Путіна українцям і керовані вбивства: хто зупинить божевільного "царя"Погляд

08:18

Нападуть на одного члена НАТО – матимуть справу з усіма: США пригрозили Росії жорсткою відповіддю

08:13

Окупанти вдарили ракетами по трьох районах Києва: постраждало метро, багатоповерхівки й приватний будинок

07:53

Військові РФ намагаються захопити Маріуполь: у Генштабі заявили, що ворог отримав по зубах і відступив

07:36

РФ уже завела в Україну 100% своїх військових сил – Пентагон

07:10

Хімічна або біологічна атака під чужим прапором: у Британії розкрили плани РФ в Україні

07:10

Путін повторює в Україні тактику, що була в Алеппо – турецький дипломат

06:37

Шанс зірвати джек-пот: як Україні посіяти паніку в РосіїПогляд

06:32

Через 10 днів війни в Україні РФ пройде точку неповернення: генерал США пояснив, що це означає

Реклама
06:27

Загарбники обстріляли авто волонтерів у Харкові, є загиблий

06:02

Потужний вибух і пожежа у Києві: окупанти запустили ракету в житловий будинок

05:43

Генсек ООН Гутерріш допустив можливість ядерної війни

05:08

Росія попросила Китай допомогти продуктами харчування для своїх військових в Україні - CNN

04:36

Зеленський розповів, як просуваються переговори про завершення війни в УкраїніВідео

03:53

Лунали вибухи: в Харкові спалахнула пожежа біля центрального ринку

03:23

США впроваджують жорсткі санкції щодо 11 представників оборонного сектора РФ

03:15

Зеленський висловився щодо сміливого вчинку співробітниці Першого каналу

02:54

У Волновасі рашисти заради розваги стріляли по домівкахВідео

02:23

Заради чого вам гинути в Україні?: Зеленський звернувся до російських солдатВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти