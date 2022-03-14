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В Києві на Оболоні окупанти обстріляли багатоповерховий будинок, є загиблі

14 березня 2022, 07:52

За попередніми даними, уже знайшли двох загиблих. Пошуки тривають.

Окупанти обстріляли 9-поверховий будинок на Оболоні/ ДСНС України

У Києві в районі Оболонь російські загарбники обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок. Через влучання в будівлю там виникла пожежа.

Рятувальники гасять вогонь і розшукують людей. Про це повідомляє ДСНС України.

Повідомлення про пожежу до рятувальників надійшло о 05:09 у понеділок, 14 березня. Після цьгго на місце події одразу прибули пожежники.

"По прибуттю бійці встановили, що внаслідок потрапляння невідомого об’єкту сталося часткове руйнування сходової клітини з 1 по 3 поверхи та фасаду будинку з 1 по 9 поверхи, а також сталося загоряння в квартирах на 3-му та 4-му поверхах", – йдеться у повідомленні.

Зараз триває ліквідація пожежі. О 07:04 вогонь вдалося локалізувати на площі 500 квадратних метри.

Чотирьох людей врятували, проте пошуки мешканців будинку ще продовжуються. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України
  • Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022
    Окупанти обстріляли багатоквартирний будинок на Оболоні в Києві, 14 березня 2022 ДСНС України

Як повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, станом на 07:40 в будинку по вул. Богатирська уже виявили двох загиблих. Трьох постраждалих забрали до лікарні.

"Дев’яти особам допомога надана на місці, підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають", – додав Геращенко.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗМУ, білоруські військовослужбовці заявили, що не підуть війною на Україну. З відповідною заявою виступив високопосадовець сил спеціальних операцій Республіки Білорусь.

Раніше голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, що Росія вичерпала свою фінансову подушку. Ще буквально 3-5 днів і для росіян радянське поняття дефіциту знову стане реальністю, бо через заморожені активи Росія не має змоги стримувати кризу.

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