В Києві уламками ракети окупантів вбило людину

В Києві на Куренівці уламками ракети окупантів вбило людину/ Facebook Віталій Кличко

У Києві на Куренівці на дорогу впали уламки ворожої ракети. Внаслідок цього загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення.

Двох постраждалих забрала швидка допомога. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка", – написав міський голова у Facebook.

Уламки ракети також повністю знищили тролейбус, який на той момент був без пасажирів.

У будівлях навколо повилітали шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків і комерційні приміщення на перших поверхах.

На місці події працюють рятувальники і бригади швидкої.

Раніше повідомлялося, що російська авіація нанесла авіаудар на Рівненщині. Своєю атакою окупанти пошкодили місцеву телевізійну вежу.

Також у Києві в районі Оболонь російські загарбники обстріляли дев’ятиповерховий житловий будинок. Через влучання в будівлю там виникла пожежа. За попередніми даними, уже знайшли двох загиблих. Пошуки тривають.

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