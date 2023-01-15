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"Шматки плоті вирвані по всьому тілу: лікар про те, що відбувалося з постраждалими у Дніпрі

15 січня 2023, 21:03
Лікар з лікарні імені Мечникова розповів, що у постраждалих одяг був вирваний разом із плоттю шматками по всьому тілу.
'Шматки плоті вирвані по всьому тілу: лікар про те, що відбувалося з постраждалими у Дніпрі
В якому стані постраждалі внаслідок ракетного удару по Дніпру / Кирилл Тимошенко

Російська ракета Х-22, яку окупанти випустили 14 січня, вдарила по житловому будинку у Дніпрі і зруйнувала цілий під'їзд. Ця ракета забрала життя десятків людей, постраждалих - ще більше. Поранених одразу везли в лікарню імені Мечникова. Лікар Сергій Риженко розповів жахливі речі про стан постраждалих.

Він зазначив, що у лікарні від найпершої хвилини стояв розриваючий душу стогін та неймовірно болючий рев тих, хто впізнав своїх рідних.

"Коли стогін невинних розриває душу ... Життя - воно буває раз і не назавжди. У всіх, що надійшли після вибуху в Дніпрі, обличчя були залиті кров'ю. Одяг разом із плоттю вирваний зі шматками по всьому тілу", - написав лікар.

Він додав, що всі постраждалі були присипані будівельним пилом. Травми у людей настільки важкі, що неможливо навіть визначити вік людини.

"У голову, груди, живіт, кінцівки позалітали металеві уламки, бетон та каміння. Навколо постраждалих стояв нелюдський крик близьких", - додав медик.

Він подякував усім лікарям, навіть тим, хто був того дня вихідний. Усі вони за лічені хвилини одразу прибули до лікарні, щоб надавати допомогу постраждалим.

Лікар Риженко також пригадав 8-річну дівчинку Злату, яка опинилась майже в епіцентрі вибуху. Скоріше за все, вона вижила, бо у ту хвилину не була у квартирі, а знаходилась на вулиці.

"Восьмирічній Златі пощастило, вона була поруч із вибухом. Відламками посікло її обличчя, залишивши тяжку пам'ять про війну у рідному Дніпрі біля свого будинку. Всі надавали їй допомогу з любов'ю, як своїй дитині, розуміючи душевну травму", - написав лікар.

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 17:30 15 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина, повідомили в ДержНС. Рятувальники продовжують розбирати завали, зниклими вважаються ще 43 людини. Також відомо про те, що з-під завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини.

  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред
  • Розбір завалів будинку в Дніпрі
    Розбір завалів будинку в Дніпрі Главред

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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