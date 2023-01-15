"Біль і сльози": російська ракета у Дніпрі вбила двох подруг та залишила маленьких дітей сиротами

Найкращі подруги Ірина та Ольга проходили повз будинку, у який влучила російська ракета.

Російська ракета вбила двох подруг у Дніпрі / Колаж фото Главред, соцмережі

Російська ракетами вбила двох молодих подруг у Дніпрі. У момент, коли ракета Х-22 влучила у багатоповерховий будинок, Ірина та Ольга просто проходили повз. Про це повідомили у Координаційному штабі волонтерів Дніпра.

Ольга Усова була високопрофесійним стоматологом. Вона не могла стояти осторонь проблем інших людей, тому без вагань стала волонтером.

Український військовий Андрій Біляк, який виявився другом Ольги, повідомив, що у жінки залишився маленький син. Хлопчик залишився з батьком.

"Не можу в це повірити … Біль і сльози. Дніпро. Волонтер, високопрофесійна стоматологиня Ольга Усова, яка була моїм лікарем після нашої ротації, - вже на небі … Залишився сиротою маленький синочок із татом", - написав Біляк.

Ольга Усова загинула в Дніпрі / соцмережі

У її вже покійної подруги Ірини Саламатенко теж залишився маленький синочок. Тепер у нього є лише тато.

Ірина Саламатенко загинула в Дніпрі / соцмережі

Ракетний удар РФ по Дніпру

У суботу, 14 січня, під час масштабної тривоги російські військові влучили у багатоквартирний будинок у Дніпрі . В даний час під завалами знаходяться цивільні.

Станом на 17:30 15 січня кількість загиблих у Дніпрі зросла до 29 осіб, серед них одна дитина, повідомили в ДержНС. Рятувальники продовжують розбирати завали, зниклими вважаються ще 43 людини. Також відомо про те, що з-під завалів вдалося врятувати 39 осіб. В результаті прильоту російської ракети постраждали щонайменше 73 людини.

В результаті попадання російської ракети по багатоквартирному будинку більше 1000 жителів залишилися без житла, сказав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. За його словами, будинок, в який потрапила російська ракета, складався з 16 під'їздів, а всього в ньому проживало близько 1700 мешканців.

Журналіст Главреда побував на місці російської атаки в Дніпрі. Там продовжують працювати рятувальники. Щогодини там проводять "хвилину тиші", щоб послухати, чи доносяться звуки з-під завалів.

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