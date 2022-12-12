РФ хоче захопити 4 області України: у британській розвідці назвали пріоритетний напрямок

У британській розвідці вважають, що РФ найближчим часом навряд чи зможе досягти своїх цілей.

У британській розвідці розкрили цілі окупантів РФ / Telegram, Радіо Свобода

Росія, ймовірно, як і раніше прагне захопити чотири українські області - Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську.

До такого висновку прийшли аналітики британської військової розвідки, йдеться в Twitter Міноборони Великобританії.

"Російські військові планувальники, ймовірно, як і раніше прагнуть віддати пріоритет просуванню вглиб Донецької області", – констатують в британській розвідці.

При цьому нагадується, що спікер глави Кремля Дмитро Пєсков сформулював основні цілі РФ: вона прагне захопити східні і південні області України.

"Коментарі Пєскова припускають, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними", - йдеться в повідомленні.

У британській розвідці вважають, що РФ найближчим часом навряд чи зможе досягти своїх цілей.

"Однак в даний час стратегія Росії навряд чи досягне поставлених цілей: вкрай малоймовірно, що російські збройні сили в даний час здатні створити ефективну ударну силу, здатну відбити ці райони", - додали в британській розвідці.

/ @DefenceHQ

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс заявила про те, що Володимир Путін був здивований тим, наскільки швидко програє його армія у війні проти України. Тому він може скоротити свої короткострокові військові цілі в цій війні. Про зміну довгострокових цілей поки мова не йде.

"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів через деякий час", – сказала Хейнс.

Раніше повідомлялося, що ймовірно загальний темп військових операцій на сході України зросте у найближчі тижні. Це буде пов'язано зі змінами погодних умов. Через похолодання і замерзання землі виникнуть обставини, сприятливі для настання. Про це розповіли аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

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