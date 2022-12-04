"Гарантії безпеки для Росії": заява Макрона стала частиною інформаційної операції РФ – ISW

В ISW зазначають, що заява Макрона стала частиною інформаційної операції РФ/ Reuters, сайт Кремля

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність Заходу обговорити "гарантії безпеки для Росії" у разі, якщо країна-агресорка сяде за стіл переговорів. Така заява якраз "вписується" у велику інформаційну операцію, яку веде Кремль.

Макрон під час інтерв’ю 3 грудня заявив, що Захід нібито повинен подумати над тим, як ставитися до "гарантій безпеки" для РФ, якщо Путін погодиться вести переговори. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Проте такі "гарантії безпеки", яких вимагає Москва, передбачають частковий демонтаж НАТО і його повернення до кордонів 1997 року. Також Кремль хоче, щоб Москва мала право вето, якщо Альянс захоче розширитися у майбутньому, зазначають аналітики ISW.

Вони нагадали, що саме про такі умови раніше говорив російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

"Вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну", – зазначається у звіті ISW.

Заява Макрона про "гарантії безпеки для Росії"

Нагадаємо, французький президент Еммануель Макрон прямо заявив – Росії потрібно надати гарантії в майбутній системі безпеки в Європі (якраз в той період, коли Кремль знову почне мирні переговори з офіційним Києвом). У той же час, політик висловив думку, що рішення про переговори між РФ і Україною повинен приймати Київ.

Раніше Макрон оскандалився, заявивши, що він хоче поговорити по телефону з російським диктатором Володимиром Путіним. Річ у тім, що він вважає "директора" Росії "існуючим лідером". Президент Франції збирається поговорити по телефону з російським диктатором вже в найближчі дні.

Також пізніше стало відомо, що Франція може відмовитися передавати Україні зброю у межах військової допомоги. Про це особисто заявив президент Еммануель Макрон. Він зазначив, що боїться стати "стороною конфлікту" через постачання зброї Україні.

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