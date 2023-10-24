РФ хоче вдарити по прикордонню: у ЦНС розповіли про додаткову партію ракет С-300

Після того, як стало відомо про плани ворога, їх реалізація є сумнівною, а відплата – невідворотною, підкреслили у ЦНС.

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РФ підготувала додаткову партію ракет С-300 для ударів по українському прикордонню / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Окупаційні сили країни-агресорки Росії доставили нову партію модернівзованих ракет для комплексів С-300 в район російського міста Брянськ. Загарбники хочуть атакувати українське прикордоння. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"В район Брянська була доправлена нова партія модернізованих ракет до комплексів С-300 з метою атаки на українське прикордоння. Глибока модернізація пройшла з метою можливості завдання ударів по наземних цілях в Україні, на потужностях АТ "Дубненский машинобудівний завод імені Федорова" в місті Дубна Московської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цю інформацію ЦНС отримав від небайдужих жителів Росії. Вони також повідомили про пересування ворожої тахніки.

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"Реалізація цих планів є сумнівною, й за такі дії настане розплата", - підкреслили у Центрі національного спротиву.

Ракетний терор росіян

Як повідомляв Главред, у ніч з 23 на 24 жовтня, російські війська використали ударні безпілотники для атаки на Україну. Ворог випустив по українських містах 6 дронів-камікадзе типу "Шахед". Водночас українські захисники активно відпрацювали по ворожих літальних апаратах.

Нагадаємо, у ракетних атаках країни-агресора Росії зразка 2022 і 2023 років є відмінності, оскільки тепер Сили оборони б'ють по об'єктах, які мають відношення до виробництва високоточної зброї РФ.

Також військовий експерт, колишній речник Генштаба ЗСУ Владислав Селезньов розповів про ймовірні плани окупантів, за яких вони можуть відновити нові масовані обстріли території України. Селезньов розповів, що російські окупанти накопичують боєкомплекти та активізувались на східних напрямках України.

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