"РФ хоче до березня 2024-го прозвітувати про успіхи": експерт спрогнозував кроки росіян

Коли почнуться зливи і не можна буде рухатися технікою, окупанти намагатимуться реалізувати тактику штурмових дій і бити ракетами, дронами та авіабомбами.

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РФ хоче до березня 2024-го прозвітувати про успіхи/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Facebook

Коли почнуться рясні осінні зливи і поля перетворяться на суцільні болота, на фронті стане неможливо використовувати ні колісну, ні гусеничну військову техніку, зокрема, і танки. Тоді російські окупанти будуть намагатися реалізувати тактику штурмових дій та ще сильніше бити авіабомбами, які зараз загарбники застосовують навіть не десятками, а сотнями упродовж місяця.

Крім цього, країна-агресорка РФ наноситиме удари по Україні ракетами і дронами. Про це сказав військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в інтерв’ю Главреду.

"Так само ворог використовуватиме різноманітні дрони, як ударні, так і розвідувальні, дрони-камікадзе, щоб завдавати ними якомога більше шкоди. Так само в осінньо-зимовий період ворог використовуватиме ракети та дрони-камікадзе задля ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, щоб занурити країну у темряву та залишити українців без газу, тепла, води і зв’язку", – зазначив військовий експерт. відео дня

За його словами, навряд чи у період дощів ми взагалі побачимо тихий проміжок часу. А щойно фронти стабілізуються, тобто в певний проміжок часу будуть низькі температури і замерзнуть усі калюжі, стане можливим знову застосовувати бронетехніку. Тоді в хід підуть танки, БМП, БТР тощо.

У той же час військовий експерт зазначив, що російські окупанти хочуть до березня наступного року прозвітувати про якісь успіхи на фронті.

"Бо у ворога є амбітні плани – він хоче до березня наступного року на широкий загал прозвітувати про успіхи, а українське військо, відповідно, якщо матиме ресурси, буде звільняти території. Якщо ж ресурсів буде бракувати, будемо заходити в стратегічну оборону, зариватися в землю і раз за разом відбивати ворожі атаки", – сказав Селезньов.

Хто такий Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що в ЗСУ розповіли про результати наступу ворога. Росіяни на Бахмутському напрямку перейшли до активної оборони. В ЗСУ повідомили про обстановку на цьому фасі фронту.

Нагадаємо, розвідка Британії розповіла про наркоманію в армії РФ. Неможливість залишити окопи призводить до зловживання психоактивними речовинами, повідомили у Міноборони Великої Британії.

Також раніше повідомлялося, що у ЗСУ нарешті з'явилися можливості зруйнувати Кримський міст. ЗСУ здатні наявним озброєнням зруйнувати Кримський міст, підтвердив військовий експерт, журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ в 2014-2017 рр. Владислав Селезньов. Він у цьому контексті звернувся до випадку ураження ракетами SCALP/ Storm Shadow російського "Аскольда", що перебував на території заводу "Залив" в Керчі.

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