Окупанти масово спиваються в окопах: розвідка Британії розповіла про наркоманію в армії РФ

Неможливість залишити окопи призводить до зловживання психоактивними речовинами, повідомили у Міноборони.

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У російській армії збільшилось наркоманів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що значна частина російських військових стали на фронті алкоголіками та наркоманами. Неможливість залишити окопи призводить до зловживання психоактивними речовинами.

Як зазначається у зведенні Міноборони у Twitter, що у вересні 2023 року незалежне російське ЗМІ "Верстка" повідомило, що до 15% російських солдатів в Україні вживають наркотики, у тому числі амфетаміни та канабіс, і що їх легко дістати навіть на передовій.

"Ці повідомлення заслуговують на довіру і йдуть за численними повідомленнями з моменту вторгнення про велику кількість дисциплінарних подій, злочинів і смертей, пов'язаних зі зловживанням алкоголем серед російських військовослужбовців", - йдеться у повідомленні. відео дня

За даними британської розвідки, російські командири часто карають наркоманів і алкоголіків, направляючи їх у штурмові загони "Шторм-Z", які фактично перетворилися на штрафні підрозділи.

"Однією з основних причин поганої російської дисципліни та зловживання психоактивними речовинами, ймовірно, залишається відсутність у бойових частин можливості відійти від лінії фронту", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що армія РФ націлилась на велике місто на Харківщині. Лиманський напрямок поки що противник не зачіпає, ймовірно, через те, що раніше тут добряче отримав на горіхи від Сил оборони сходу.

РФ створює тіньову армію найманців для війни в Україні. Вдалося виявити сто найманців, що належать до ПВК "Редут", при цьому пряме керівництво здійснюється з ГУ Генштабу РФ.

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