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Росія може наближатись до катастрофи: стало відомо, як це вплине на війну

Юлія Закрепа
21 грудня 2024, 16:16оновлено 21 грудня, 17:05
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Ейдман вважає, що у Росії катаклізм швидше може виникнути у внутрішньополітичній площині.
Росія може наближатись до катастрофи: стало відомо, як це вплине на війну
Що чекає режим Путіна та самого диктатора / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Головні тези Ейдмана:

  • Чи наближається Росія до катастрофи
  • Куди Путін може влаштувати втечу

На сайті Главред відбувся чат із соціологом, публіцистом і автором книг Ігорем Ейдманом. Він розповів про ймовірне наближення економічної катастрофи в Росії та до яких дій у війні це буде підштовхувати Росію.

"Проблема в тому, що мої знайомі економісти кажуть, що, на жаль, ніяка катастрофа не насувається. Тобто ситуація погіршується, населення живе гірше, ціни зростають. Мої друзі та родичі з Росії кажуть, що ціни все більше і швидше зростають. Але до катастрофи ще далеко", - зазначає експерт.

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Ейдман вважає, що катастрофа була б, якби, наприклад, Індія і Китай перестали купувати російську нафту. Це була б катастрофа.

"Але вони не збираються цього робити, навіть навпаки, Індія розширює покупки. Тож навряд чи якась катастрофа можлива. Я думаю, що в Росії катаклізм швидше може виникнути у внутрішньополітичній площині, тобто визріє змова верхівкової еліти, або ж у військовій галузі", - додав він.

Росія може наближатись до катастрофи: стало відомо, як це вплине на війну
Що відомо про НАТО та "вісь зла" / Інфографіка: Главред

Ейдман також спрогнозував, куди побіжить Путін, коли проб'є час і його режим впаде.

"Сподіваюся, що він не добіжить і до кордону, що його тут "замочать". Але теоретично він може, звичайно, втекти в Китай, і я думаю, що китайці його приймуть. Він стільки годував Китай російськими ресурсами, що китайці мають бути йому вдячні. Не думаю, що він побіжить у Північну Корею, це навряд чи. Там йому нудно буде. А от у Китай, я думаю, він і втече в разі чого", - розповів експерт.

Новини Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що Ігор Ейдман описав сценарій усунення Путіна в РФ. Російські еліти цілком ймовірно можуть обговорювати в Москві можливості усунення диктатора РФ Володимира Путіна. Поки що заколот не відбувається, тому що у РФ бояться Путіна навіть більше, ніж ядерної війни.

Олександр Сотник розкрив несподівану версія про двійника Путіна. Двійники потрібні Путіну для збереження влади. Водночас публіцист скептично ставиться до версії про смерть Путіна і про те, що РФ керує його двійник - деталі у матеріалі.

Експерт вказав на хворобу диктатора, адже Путін поводився дивно під час прямої лінії. Відомо, що Путін понад два тижні не з'являвся на публіці після саміту БРІКС у Казані та форуму на Валдаї. Він припустив, що це сталося через проблеми зі здоров’ям, які вимагали допомоги лікарів і ліків.

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