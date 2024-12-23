Росіяни "гарматним м'ясом" хочуть прорвати оборону ЗСУ: що відбувається на Курщині

Основне:
- Армія РФ активізувала наступ на Курському напрямку
- Росіяни змінюють тактику штурмів
Російські окупанти активно атакують позиції бійців ЗСУ на Курському напрямку. Ворог навіть змінює тактику штурмів. Про це повідомив командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, Станіслав Краснов в етері Ранок.LIVE.
За його словами, армія РФ вже понад тиждень проводить активні бойові дії в Курській області.
Він зазначив, що російські загарбники для штурмів залучають велику кількість піхоти, серед якої є солдати з Північної Кореї.
"З малих піхотних груп почали застосовувати дійсно великі — по 20, по 50 і навіть більше накопичення. Намагаються таким от "гарматним м'ясом" прорвати нашу оборону", — розповів Станіслав Краснов.
Командир підкреслив, що українські захисники відбивають ворожі штурми, тому росіяни не можуть досягти бажаного. Армія РФ зазначає значних втрат.
Операція в Курській області - останні новини
Як писав Главред, армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя. Аналітики ISW зазначали, що російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.
Також раніше повідомлялося, що росіянам не вдалося форсувати річку в Курській області – вони зазнали втрат. Війська РФ перекинули понтонний міст через річку для проходу важкої техніки ближче до позицій українських бійців.
Крім того, РФ перекинула в Курську область солдатів КНДР, проте вони зазнають величезних втрат. За даними ЦПД, втрати серед північнокорейських військових на Курському напрямку перевищили 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських військових і часто кидають їх у піхотні штурми без належної підготовки.
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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?
Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.
Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.
Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.
Бої тривають. Українська армія просувається вперед.
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