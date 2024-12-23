Росіяни "гарматним м'ясом" хочуть прорвати оборону ЗСУ: що відбувається на Курщині

Російські загарбники змінили тактику штурмів.

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ЗСУ продовжуюють проводити операцію в Курській області / Колаж: Главред, фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького, Міноборони РФ

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Армія РФ активізувала наступ на Курському напрямку

Росіяни змінюють тактику штурмів

Російські окупанти активно атакують позиції бійців ЗСУ на Курському напрямку. Ворог навіть змінює тактику штурмів. Про це повідомив командир взводу 1-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, Станіслав Краснов в етері Ранок.LIVE.

За його словами, армія РФ вже понад тиждень проводить активні бойові дії в Курській області.

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Він зазначив, що російські загарбники для штурмів залучають велику кількість піхоти, серед якої є солдати з Північної Кореї.

"З малих піхотних груп почали застосовувати дійсно великі — по 20, по 50 і навіть більше накопичення. Намагаються таким от "гарматним м'ясом" прорвати нашу оборону", — розповів Станіслав Краснов.

Командир підкреслив, що українські захисники відбивають ворожі штурми, тому росіяни не можуть досягти бажаного. Армія РФ зазначає значних втрат.

Операція в Курській області - останні новини

Як писав Главред, армія РФ активізувала наступ на Курщині після періоду затишшя. Аналітики ISW зазначали, що російські війська після двотижневої перерви знову почали використовувати бронетранспортери та бронемашини і проводять посилені атаки.

Також раніше повідомлялося, що росіянам не вдалося форсувати річку в Курській області – вони зазнали втрат. Війська РФ перекинули понтонний міст через річку для проходу важкої техніки ближче до позицій українських бійців.

Крім того, РФ перекинула в Курську область солдатів КНДР, проте вони зазнають величезних втрат. За даними ЦПД, втрати серед північнокорейських військових на Курському напрямку перевищили 200 осіб. Російські командири не цінують життя північнокорейських військових і часто кидають їх у піхотні штурми без належної підготовки.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів. Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

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