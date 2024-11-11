РФ готується підірвати дамбу в Запорізькій області, знаючи, що поруч багато будинків

Російські окупанти хочуть підірвати дамбу, щоб потім у всьому звинуватити Україну.

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Росіяни можуть підірвати дамбу в Запорізькій області / Колаж: Главред, фото: скріншот, Міноборони РФ

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РФ готується до підриву дамби у Василівці Запорізької області

Окупанти хочуть у всьому звинуватити Україну

Російські окупанти готуються підірвати дамбу в Запорізькій області. При цьому в усьому вони вже почали звинувачувати Україну. Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на голову комісії з питань суверенітету Громадської палати РФ Володимира Рогова.

Підрив дамби може статися в місті Василівка на річці Карачекрак. При цьому росіяни цині цинічно заявляють про те, що біля цієї дамби розташовано багато житлових будинків.

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"І робиться це з однією метою - щоб убезпечити на майбутнє, як вони вважають, наступ на місто Запоріжжя. Саме на цій ділянці лінія фронту знаходиться особливо близько", - цинічно каже Рогов.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що у ЗСУ повідомили про те, що РФ готується до прориву на Запорізькому напрямку. Ситуація на південному напрямку не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту. Він уточнив, що наразі росіяни проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи по 5-10 осіб.

Експерт Дмитро Снєгирьов розповів про успіхи ЗСУ на Лиманському напрямку. За його словами, в районі населеного пункту Білогорівка та на схід від нього українські військові повернули раніше втрачені позиції. Окрім цього успіхи ЗСУ зафіксовані в районі Серебрянського лісництва.

РФ готує наступ на Запорізькому напрямку. Олексій Гетьман повідомив, що російські окупанти у районі Гуляйполя в бік Оріхового вони зосередили значну кількість живої сили та техніки. Тому можна очікувати, що будуть спроби якихось наступальних дій на цьому напрямку.

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