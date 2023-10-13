РФ готує масовані удари: у ЗСУ попередили про терміни та назвали цілі атак

Окупанти РФ не відмовляються від вирішення своїх стратегічних завдань, підкреслив Юрій Ігнат.

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РФ планує нові масовані удари, попередили в ЗСУ / Колаж: Главред, фото: скріншот

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про підготовку російськими окупантами нових ракетних ударів по Україні.

За його словами, війська країни-агресора взяли паузу в ракетних ударах. Як підкреслив він в ефірі телевізійного інформаційного марафону, ймовірно це зроблено з метою накопичення ракет.

За словами речника ЗС, окупанти не відмовляються від своїх стратегічних завдань, зокрема від планів атак на критичну інфраструктуру України.

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"Ймовірно, йде якась пауза, щоб дати можливість промисловості накопичити певну кількість ракет. Це зрозуміло. Адже вони не можуть використовувати їх так інтенсивно без того, щоб спорожняти запаси їх стратегічного "НЗ". Зрештою вони в "НЗ" давно залізли", - пояснив він.

Разом з тим Ігнат уточнив, що далекобійні ракети Х-101, які можуть летіти з дальністю до 5500 км, росіяни можуть притримати для якихось своїх стратегічних завдань.

Масовані удари РФ

Раніше українцям назвали цілі і терміни нових масованих ударів РФ. Костянтин Криволап не виключає, що РФ буде бити по Україні відразу з декількох точок.

Нагадаємо, раніше у ЗСУ назвали терміни та цілі ворожих атак. Існує цілий перелік об'єктів, які потенційно ворог захоче вразити, попередив Юрій Ігнат.

Нагадаємо, українцям назвали цілі – чим і коли планує бити РФ. Наталія Гуменюк розповіла про тактику дронових ударів РФ по території України.

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