Загроза в Сумській області: у Держприкордонслужбі заявили про зміну ситуації

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сумщину, більшість ударів припадає на населені пункти регіону, сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

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Заходів російських ДРГ до Сумської області стало менше - ДПСУ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, DeepState

Війська агресора Росії продовжують обстрілювати прикордоння, зокрема і в Сумській області. Вони, як і раніше, застосовують тактику диверсійно-розвідувальних груп, проте їхня активність, порівняно з весною, знизилася. Про це заявив представник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що кількість обстрілів дещо знизилася. Але ворог, як і раніше, завдає ударів по прикордонню.

"За останній період можу сказати навіть про певне зменшення цих обстрілів, порівняно, наприклад, з весною. Але ворог продовжує використовувати різноманітне озброєння, і більшість цих обстрілів припадає на населені пункти, це такий собі терор місцевого населення, яке проживає в прикордонні", - додав Демченко.

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Також він акцентував увагу на тому, що кількості спроб заходу ДРГ у Сумську область стало менше.

"У прикордонні за останній період дещо зменшилася активність диверсійно-розвідувальних груп. Звичайно, вона нікуди не зникла повністю. Проте кількість спроб незаконного заходу на нашу територію дещо менша, ніж це було раніше", - наголосив Андрій Демченко.

Що таке ДРГ? Диверсі́йно-розві́дувальна гру́па (ДРГ) — підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів, пише Вікіпедія.

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