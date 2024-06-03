УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області

Олексій Тесля
3 червня 2024, 16:50
414
18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого по військових РФ було завдано удару.
Скріншот
Удар по військовій колоні окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У РФ неподалік від кордону з Сумською областю було знищено військову колону російських окупаційних сил унаслідок ударів FPV-дронів.

Ворожу техніку спалили за три кілометри від українського кордону в Курській області, розповів у Telegram волонтер Сергій Стерненко.

Він опублікував кадри, як окупанти пересувалися в колоні вантажівок, водночас 18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого по військових РФ було завдано удару.

відео дня

Волонтер пише, що ворожу колону знищили в Суджанському районі Курської області неподалік від кордону з Сумською областю.

При цьому він уточнив, що бійці 53-ї окремої механізованої бригади підрозділу "Малібу" і "Крила до пекла" 103-ї окремої бригади тероборони розбили ворожу техніку.

"Частина техніки втекла, частину знищили", - додав Стерненко.

Дивіться відео - знищення колони РФ біля кордонів Сумської області:

Скріншот
/ Скриншот

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями. Російські окупанти можуть готуватися до наступу, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ у Сумській області. Андрій Коваленко заявив, що дії російських окупантів у Сумській області безпосередньо залежать від результатів їхніх атак у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Хто такий Сергій Стерненко?

Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Сумська область Сергій Стерненко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

17:41 Світ
Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області

16:50 Світ
РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

16:49 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком 11039

Як зробити так, щоб у машині не було жарко: водії вражені лайфхаком

Ніхто не має права : Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни 6390

"Ніхто не має права": Зеленський зробив гучну заяву щодо закінчення війни

Україна отримала поворотний момент у війні 5372

Україна отримала поворотний момент у війні

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитину 2150

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитину

Останні новини

18:06

Плакали всі: Мар'яна Чечелюк вперше зустріла маму після дворічного полону

17:52

Навіть у своєму саду: чому в Німеччині не можна рубати дерева - штраф 100 тисяч євро

17:41

ЗСУ дозволили бити зброєю США: у РФ істерично погрожують "фатальними наслідками"

17:24

Ви самі притягнете в дім щастя і благополуччя: що потрібно зробити 4 червня - прикмети

17:14

Що приготувати з цибулевих стрілок: прості рецепти, які здивують своїм смакомВідео

Існує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія ГлобаІснує 5 сценаріїв введення військ НАТО до України - Наталія Глоба
16:59

Машина в ніщо: лідер популярного українського гурту потрапив у серйозну ДТП

16:53

"Вірила, що ти вдома": Мар'яна Чечелюк розповіла про коханого, якого "засудили" в РФ

16:50

Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської областіВідео

16:49

РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові: у РНБО розкрили загрози

Реклама
16:44

Помста за Харків: HIMARS видовищно атакував "балістику" під Бєлгородом, палають склади БКВідео

16:43

З'явиться шанс на щастя: що чекає на всі знаки зодіаку в коханні в червні 2024Відео

16:04

Сі загнав Путіна в глухий кут: у FT розкрили, який ультиматум Китай висунув Росії

15:50

Газон не можна косити ще цілий місяць: експерти назвали причину

15:45

Це був останній бій: зник безвісти військовий та журналіст Олександр Петровський

15:45

Ситник покидає НАЗК, а в Кабміні ЗМІ очікують кадрових змін

15:39

Кейт Міддлтон та принц Вільям порушили мовчання зворушливою заявою

15:36

Україну "заливатиме": у які області прийдуть грози, град та шквали

15:25

Цілу каструлю за хвилини і без ножа: як швидко почистити молоду картоплюВідео

15:13

Три шляхи зриву Саміту світу: Кулеба розповів про протидію Росії

15:08

Хто стане наступником ПутінаПогляд

Реклама
14:32

Маловідоме місце в Україні: де був похований давньогрецький герой АхіллесВідео

14:32

І чоловіки, і жінки мають бути військовозобов'язаними та воювати з 23 років - Федоренко

14:23

Tayanna вперше зізналася в романі з популярним одруженим продюсером

14:20

VIASAT став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, яку проводить Нацбанк та Держспецзв’язку

14:05

Можливі "страшні провокації зі смертями": влада попередила херсонців

13:59

Без світла сотні населених пунктів: в Укренерго заявили про дефіцит в енергосистемі

13:42

Ось це справжня окрошка: бомбічний рецептВідео

13:39

Не знайшла спокій: на сім'ю Заворотнюк після її смерті накинулися шахраї

13:23

РФ втрачає роти, окупанти "відпочивають": Плетенчук розповів про штурми Нестриги

12:58

Долар піднявся до рекордної позначки: курс валют на 3 червня

12:46

Нідерланди дали "залене світло": ЗСУ будуть використовувати F-16 для ударів по Росії

12:19

Для чого люди кладуть кульки з фольги в пральну машину

12:15

Чи може заморозити НАТО війну в Україні: Глоба розкрила важливий сценарій

12:14

"Вона всіх облизує": путіністка Кудрявцева жорстко зганьбила Наташу Корольову в ефірі

12:08

ППО для України: в Зеленського сказали, коли чекати на рішення союзників

11:52

Місяць буде критичним і катастрофічним: Росс назвав невдах червня-2024Відео

11:48

"Живим з війни не вийде": аналітик розповіла, який кінець чекає на Путіна і РФ

11:34

Пропагандисти радіють: Галкіну і Пугачовій заборонили в'їзд до популярної серед росіян країни

11:29

Церковне свято 4 червня: що заборонено робити на святого Митрофана

11:06

Подачка для Росії: Китай хотів придбати пристрої, які глушать дрони - FT

Реклама
10:56

Китайський гороскоп на завтра 4 червня: Мавпам - новий виток життя, Собакам - успіх

10:56

Західна зброя вже працює по РФ: комбат зізнався, коли ЗСУ переламають хід війни

10:47

Путін воюватиме, поки не помре: аналітик дала невтішний прогноз щодо війни

10:09

"Нам уже два місяці": онук Алли Пугачової поділився карколомною новиною зі США

09:56

Це збільшило перевагу над росіянами: в ISW розповіли про головний козир ЗСУ

09:51

Гороскоп на завтра 4 червня: Скорпіони - не грайте в жертву, Терезам - можливість вразити

09:48

У найстаршої мами України забрали доньку: жінка хоче народити другу дитинуВідео

09:15

"Продовжити свої спроби": Наталя Могилевська захопила своїм секретом

09:04

Росіяни просунулися біля Вовчанська: в ISW розповіли про кардинальні зміни у боях

08:55

4 знаки зодіаку, які обожнюють жити в розкоші

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки и хитрости
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Персони
Кирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новини
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти