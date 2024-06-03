Вибухало і горіло: ЗСУ розгромили військову колону РФ біля кордонів Сумської області

18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого по військових РФ було завдано удару.

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Удар по військовій колоні окупантів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот

У РФ неподалік від кордону з Сумською областю було знищено військову колону російських окупаційних сил унаслідок ударів FPV-дронів.

Ворожу техніку спалили за три кілометри від українського кордону в Курській області, розповів у Telegram волонтер Сергій Стерненко.

Він опублікував кадри, як окупанти пересувалися в колоні вантажівок, водночас 18 одиниць техніки ворога зупинилися в полі, після чого по військових РФ було завдано удару.

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Волонтер пише, що ворожу колону знищили в Суджанському районі Курської області неподалік від кордону з Сумською областю.

При цьому він уточнив, що бійці 53-ї окремої механізованої бригади підрозділу "Малібу" і "Крила до пекла" 103-ї окремої бригади тероборони розбили ворожу техніку.

"Частина техніки втекла, частину знищили", - додав Стерненко.

Дивіться відео - знищення колони РФ біля кордонів Сумської області:

/ Скриншот

Загроза наступу РФ на Сумщині - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ стягує сили на кордон із Сумською та Чернігівською областями. Російські окупанти можуть готуватися до наступу, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загрозу наступу РФ у Сумській області. Андрій Коваленко заявив, що дії російських окупантів у Сумській області безпосередньо залежать від результатів їхніх атак у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, Кирило Буданов заявив про те, що РФ може розвернутися для атаки на Суми. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум", пише The New York Times.

Хто такий Сергій Стерненко? Сергій Стерненко — український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014—2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

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