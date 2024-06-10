Смертельна провокація РФ на Сумщині: в Генштабі розповіли про ситуацію в Рижівці

В Генштабі ЗСУ розповіли про ситуацію в селі Рижівка на Сумщині та вказали на смертельну провокацію РФ пов'язану з їхнім прапором на одній із будівель.

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Російські диверсанти влаштували смертельну провокацію для ЗСУ / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, like.sumy.ua, скріншот із відео

Російські окупанти намагались влаштувати смертельну провокацію для українських військових на території селища Рижівка Сумської області. Окупанти замінували російський прапор, який вчора було виявлено на одній із будівель селища. Про це повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов.

За його словами, Рижівка перебуває під контролем Сил оборони України, однак українські військові проводять контрдиверсійні заходи.

"Вчора, на одній з будівель у Рижівці (Сумської області - ред.), нібито з’явився російський прапор. Мало того, що там з’явилась ця ганчірка, цей прапор був замінований. ЗСУ розуміли, що могла бути смертельна провокація від російських диверсантів. Тому із застосуванням дронів було розміновано цю ганчірку", - зазначив Ковальов. відео дня

Крім того, він спростував інформацію про входження до Рижівки російських військ та наголосив, що тривають відповідні перевірки.

"Підстав для паніки немає. І всі заяви окупантів, всі відео, які вони розповсюджують нібито говорячи, що це Рижівка є просто спробою підірвати спокій громадян, посіяти паніку і нібито заявити про присутність там російських військ. Це не відповідає дійсності", - додав речник Генштабу.

Хто такий Андрій Ковальов Андрій Ковальов – український політолог, історик та журналіст. кандидат політичних наук. Офіцер Збройних сил України, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, речник Генерального штабу Збройних сил України. Ковальов відомий своїми виступами та коментарями на радіо та ТБ як політичний аналітик, експерт з історичних, релігійних питань, а також комунікації.

Загроза наступу РФ на Сумщині - ситуація на кордоні в Сумській області

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у Сумській області евакуюють вісім населених пунктів поблизу кордону з Росією, сказав голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Російські війська намагалися перевірити оборону ЗСУ в районі села Рижівка на Сумщині, але українські воїни контролюють ситуацію, зазначив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО і лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 10 червня за підсумками Ставки верховного головнокомандувача зазначив, що українські військові продовжують знищувати російські диверсійні групи, а в селі Рижівка намагались реалізувати пропагандистську операцію.

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