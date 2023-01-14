Погода не зупинить наступ ЗСУ, а війська РФ готуються до вирішальної військової операції - ISW

Припинення військових дій в Україні в зимовий період не буде – війна не зайде в глухий кут, вважають фахівці американського Інституту вивчення війни.

Бійці ЗСУ добре оснащені і можуть скористатися перевагами морозної погоди - ISW / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Бойові дії на війні Росії проти України не припиняться взимку і не зайдуть в глухий кут. Бійці ЗСУ добре екіпіровані - вони навряд чи сповільнять свої контрнаступальні дії і здатні скористатися перевагою промерзлої місцевості. Російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до вирішальної військової операції у 2023 році. Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У зведенні ISW йдеться про те, що взимку припинення бойових дій на війні проти України не буде. Українські військові, які оснащені на оптимальному рівні, продовжать свої контрнаступальні дії навіть в умовах зимової погоди. Сили оборони можуть скористатися тими перевагами, які з'являються в результаті замерзлої місцевості.

"Натомість українські сили можуть готувати умови для потенційно масштабної контрнаступальної операції цієї весни", - зазначають аналітики.

Також експерти Інституту вивчення війни підкреслили, що прогноз міністра оборони України Олексія Резнікова про високі темпи операцій окупантів навесні є частковим підтвердженням оцінки ISW, згідно з якою агресор Росія готується до вирішальної військової операції у 2023 році.

Загроза нового наступу Росії на Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив прогноз, згідно з яким окупант Росія в найближчі місяці може піти ва-банк. За його словами, у Москви більше немає ресурсів для затягування війни проти України. Як вважає чиновник, на Україну чекають складні і вирішальні 2-3 місяці.

Заступник начальника Головного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов заявив, що війська Росії, можливо, найближчим часом спробують захопити всю Донецьку область. Далі окупанти спробують просунутися в Запорізькій області. Російські окупанти, як і раніше, будуть здатні завдавати ударів по енергетичній та іншій інфраструктурі України.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія може піти в новий наступ на Україну навесні. За його словами, окупанти можуть атакувати з районів на півдні та сході української держави, які вони раніше захопили.

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