РФ готує наступ, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення: в ISW назвали причину

Затримки з наданням країнами Заходу військової допомоги змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії.

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ЗСУ доведеться накопичувати ресурси через затримку з військовою допомогою / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада ДШВ ЗСУ, defense.gov

Російська окупаційна армія активізувала наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні. Через затримку з наданням військової допомоги від США, Збройним силам України доведеться накопичувати ресурси та ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 7 квітня.

Експерти ISW зазначають, що 4 квітня армія РФ провела механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Її результати свідчать, що армія РФ успішно компенсує ймовірне збільшення втрат у живій силі та техніці.

Президент Володимир Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням країнами Заходу військової допомоги, змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії. За їхніми словами, українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Київ.

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За оцінками ISW, затримки з наданням західної військової допомоги, змушують українських військових накопичувати матеріальні засоби.

"Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення про пріоритетність певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій. Причиною є затяжні дебати в США навколо пакета військової допомоги", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Військова допомога від США Україні - останні новини

США не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні з осені 2023 року. Це пов'язано з розбіжностями між республіканцями і демократами з питань захисту кордону, фінансування якого увійшло до пакета з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню.

Президент США Байден публічно чинив тиск на республіканців у Палаті представників, щоб вони ухвалили пакет допомоги Україні.

Палата представників Конгресу США повернеться з канікул 9 квітня і, ймовірно, розгляне законопроєкт про військову допомогу Україні. Документ може містити "деякі важливі нововведення". Зокрема, Майк Джонсон заявив про можливість надання кредиту Україні.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак упевнений, що Конгрес США ухвалить новий пакет допомоги Україні. Він сподівається, що це станеться вже у квітні, оскільки Україна наближається до критичного моменту.

Тим часом видання New York Times писало про те, що Сили оборони України страждають від серйозного дефіциту боєприпасів і змушені сильно економити снаряди для артилерії. Це пов'язано з тривалою затримкою військової допомоги від США, оскільки саме Штати були найбільшим постачальником боєприпасів для ЗСУ.

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