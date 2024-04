РФ готує наступ, ЗСУ доведеться ухвалювати складні рішення: в ISW назвали причину

Російська окупаційна армія активізувала наступальні операції вздовж усієї лінії фронту в Україні. Через затримку з наданням військової допомоги від США, Збройним силам України доведеться накопичувати ресурси та ухвалювати складні рішення щодо пріоритетності в обороні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни за 7 квітня.

Експерти ISW зазначають, що 4 квітня армія РФ провела механізовану атаку ротного рівня в напрямку міста Часів Яр у Донецькій області. Її результати свідчать, що армія РФ успішно компенсує ймовірне збільшення втрат у живій силі та техніці.

Президент Володимир Зеленський і високопоставлені українські військові нещодавно попередили, що затримки з наданням країнами Заходу військової допомоги, змусили Україну поступитися ініціативою на полі бою Росії. За їхніми словами, українські військові не можуть планувати успішний контрнаступ або оборону, не знаючи, коли і яку допомогу отримає Київ.

За оцінками ISW, затримки з наданням західної військової допомоги, змушують українських військових накопичувати матеріальні засоби.

"Українським силам доведеться ухвалювати складні рішення про пріоритетність певних аспектів оборони за рахунок боротьби з ініціативою обмеження російського військового потенціалу або планування майбутніх контрнаступальних операцій. Причиною є затяжні дебати в США навколо пакета військової допомоги", - йдеться у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.