Готують ударний кулак: екскомандир Айдару назвав дату початку нового наступу РФ

Військовий експерт зазначає, що для підготовки російських військ в межаї нової хвилі мобілізації в Росії потрібно від чотриьох до п'яти місяців.

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Екскомандир Айдару назвав дату початку нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ

Російські окупанти можуть почати новий масштабний наступ на територію України вже в серпні. Для цього російське командування додатково мобілізовує ще 300 тисяч людей. Про це в ефірі радіо FM Галичина розповів політичний і військовий аналітик, ветеран АТО, екскомандир роти в батальйоні "Айдар" Євген Дикий

"Росіяни проводять нову мобілізацію - 300 тисяч. Як ви думаєте, для чого вони це роблять? Просто, щоб тримати лінію фронту? Так вони і зараз її непогано тримають. Вони і так зараз у наступі. Це означає, що вони збираються саме переламувати хід війни на свою користь. Вони збираються наступати далі. І їм для цього бракує тої кількості людей, що зараз воює", - наголосив Дикий.

Він вважає, що прогноз від видання Politico про можливість великого наступу російських загарбників у серпні є реалістичним.

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"Якраз не раніше. Справа у тому, що той контингент, який наступає зараз, він на щось серйозне не здатен. От зараз він робить максимум. Росіяни з нього витискають максимум можливого. І то, насправді, фронт по суті потроху прогинається. Вони ж повзуть вперед. Вони повзуть по 100 метрів в день, але повзуть весь цей час", - сказав експерт.

Він зазначає, що росіни не оголошували нову хвилю мобілізації через проведення так званих виборів президента РФ. Експерт зазначив, що в середньому цикл мобілізації займає від чотирьох до п'яти місяців.

"Якраз у серпні ці 300 тисяч нових "ч*онь" будуть готові долучитися до війни", - зазначив Євген Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Новий наступ РФ - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник ГУР Кирило Буданов описав ситуацію на фронті як "складну, але контрольовану" і висловив думку, що російський наступ на сході України розпочнеться наприкінці травня.

У той же час, російські окупанти продовжують щоденні обстріли Харкова балістикою, кидають авіабомби та використовують "Шахеди" для атак. Диктатор Путін висловив намір захопити Харків, незважаючи на можливу велику кількість жертв серед російської армії під час наступу на місто. Про це повідомив російський юрист Марк Фейгін.

Керівник Центру військово-правових досліджень і військовий експерт Олександр Мусієнко прогнозує, що РФ буде готова розпочати новий наступ в Україні "у травні-червні".

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