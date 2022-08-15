РФ готує масований ракетний удар по містах України: названа небезпечна дата

РФ може завдати масованого удару по Україні

Найближчим часом російські окупанти можуть завдати масований ракетний удар по Україні, заявив військовий експерт Олег Жданов.

На сьогодні відзначається зниження кількості ракетних ударів Росії по території України, а ситуацію, що склалася можна охарактеризувати як затишшя перед бурею, підкреслив він у коментарі Каналу 24.

Експерт не виключив, що це може бути пов'язано з підготовкою ворога до 24 серпня - Дня Незалежності України.

Активізацію ударів він прогнозує на святкові дні 23 серпня (День Державного Прапора), 24 і 25 серпня.

"Вони так просто це не залишать. І це затишшя, я думаю, що воно перед бурею", - заявив військовий експерт.

Як додав Жданов, таких ударів може бути кілька і вони розтягнуться за часом, або ж буде один - 24 серпня.

Нагадаємо, раніше Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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