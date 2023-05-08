РФ готує Калібри для масованого удару: українцям загрожує атака на 9 травня

Високоточна зброя РФ напоготові, українцям рано розслаблятися, підкреслила Наталія Гуменюк.

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Наталія Гуменюк попередила про загрозу нового ракетного удару РФ / Міноборони РФ, Скріншот

Новий удар по Україні російських окупантів з використанням крилатих ракет та іранських дронів-камікадзе прокоментувала речник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

РФ використовує для ударів по південній Україні менш точні ракети Х-22, тому що береже високоточні Калібри саме для атаки 9 травня, підкреслила вона в ефірі інформаційного марафону.

Представник Сил оборони півдня нагадала про те, що нещодавно окупанти використовували для удару по Одесі ракети Х-22, хоча на той момент в морі знаходилися чотири ракетоносії, споряджені 32 Калібрами.

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При цьому вона не виключає того, що така ситуація викликана бажанням РФ промацувати українську систему ППО.

"Цілком ймовірно, що під час використання Х-22 вони могли пристосуватися до того, де і як спрацює протиповітряна оборона, щоб вже висоскоточною зброєю обійти ці напрямки і зробити свою чорну справу. Тому розслаблятися рано, треба усвідомлювати, що ракетоносії продовжують чергування, вони ще в морі. Високоточна зброя напоготові, а Х-22 у них ще є", - додала Гуменюк.

Удари окупантів РФ по Україні

Нагадаємо, вночі, 8 травня, в Києві гриміли потужні вибухи. Російські окупанти атакували столицю України дронами. Сили ППО знищили 35 з 35 іранських "шахедів". Водночас ворог завдав ракетного удару по південному регіону України.

Раніше, вночі 1 травня по всій Україні була оголошена повітряна тривога через ракетного удару російських окупантів. Глава офісу президента Андрій Єрмак заявив, що працювали сили української ППО.

У Київській ГВА також підтвердили роботу сил ППО. В цілому було випущено 18 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555.

Силами та засобами протиповітряної оборони Збройних Сил України знищено 15.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про загиблих і поранених в Дніпрі, Умані та українці в результаті ворожого обстрілу у ніч на п'ятницю.

"Дніпро, Умань і Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами", - написав він. За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки.

Вранці в п'ятницю, 28 квітня, Збройні Сили України збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА, повідомив головнокомандувач збройними силами України Валерій Залужний.

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