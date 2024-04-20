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РФ щодня обстрілює Одесу: в ЗСУ розкрили підступну тактику ударів ворога

Руслана Заклінська
20 квітня 2024, 19:41
Україна сподівається на передачу достатньої кількості засобів ППО, які здатні збивати балістичні ракети, зазначив Сергій Братчук.
РФ щодня обстрілює Одесу: в ЗСУ розкрили підступну тактику ударів ворога
Росія фактично кожного дня атакує Одесу / Колаж: Главред, фото: Сили оборони півдня України, Одеська ОВА

Російські окупанти продовжують атакувати Одесу та область за допомогою ударних дронів і балістичних ракет. Росія завдає ударів ледь не щодня. Про це розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук "24 Каналу".

За його словами, загроза балістичних ударів є постійною. Україна сподівається на посилення військової допомоги від своїх союзників, зокрема на передачу достатньої кількості засобів ППО, які здатні збивати балістичні ракети. Адже Росія практично кожного дня атакує Одесу та регіон.

"Легше назвати дні, коли немає атак. Фактично кожного дня. Активізується повітряна розвідка ворога. Майже кожного дня знищуємо ворожі дрони. Так окупанти коригують удари балістикою. Як правило, це точкові удари. На жаль, прилітає не одна ракета. Щонайменше дві. Тому намагаємося максимально збивати ворожі дрони", - зазначив Братчук.

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Крім того, Братчук пригадав нещодавні атаки окупантів. Вранці 20 квітня росіяни випустили балістичну ракету з Криму у бік Одеси. 19 квітня російські окупанти вдарили по Одеському порту. Через влучання загорілися резервуари з агропромисловою продукцією, яку мали відправити до країн Африки та Азії.

"Це був також удар по Сінгапуру. Тому що частина цього виробництва – саме сінгапурські інвестиції. Там майже 1000 робочих місць. А інвестиції становили понад 300 мільйонів доларів. Влучання принесло досить великі збитки", - наголосив речник.

Як повідомляв Главред, вдень 20 квітня, росіяни також вдарили ракетою по Одесі. Росія влучила по приватному сектору міста, внаслідок удару зруйновано житлові будинки та виникли пожежі. Відомо про трьох постраждалих, серед яких трирічна дитина.

  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА
  • Ракетна атака по Одесі 20 квітня
    Ракетна атака по Одесі 20 квітня Фото: Одеська ОВА

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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