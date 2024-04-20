В Одесі рано вранці прогримів вибух: що відомо

В Одесі рано вранці у суботу, 20 квітня, пролунав вибух. Його було чути під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне Одеса".
Вибух в районі міста було чути близько 06:44.
Переди цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку. Після цього о 06:45 було оголошено, що був зафіксований рух ракети у бік Одеської області.
У ЗМІ повідомляють, що після вибуху в небі над містом видніється стовп диму.
О 07:02 голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про скасування повітряної тривоги.
Близько 05:00 також повідомлялося про вибухи в Запоріжжі.
Ракетні удари РФ по Україні 19 квітня – останні новини
19 квітня вдень в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.
Що таке балістична ракета?
Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.
За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
- Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
- Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
- Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).
Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.
Ввечері 19 квітня на Сумщині прогриміла серія потужних вибухів – РФ вдарила по інфраструктурі. У Конотопі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога через загрозу застосування окупантами ракет.
Також пізно ввечері 19 квітня росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі – знищили зерно для Азії та Африки. Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції, зазначили у Мінвідновлення.
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