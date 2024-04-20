В Одесі рано вранці прогримів вибух: що відомо

Перед цим у Повітряних силах попереджали, що в бік Одеської області летить ракета.

https://glavred.net/ukraine/v-odesse-rano-utrom-progremel-vzryv-chto-izvestno-10559204.html Посилання скопійоване

В Одесі рано вранці прогримів вибух/ колаж: Главред, фото: міноборони РФ, pixabay.com

В Одесі рано вранці у суботу, 20 квітня, пролунав вибух. Його було чути під час повітряної тривоги. Про це повідомляє "Суспільне Одеса".

Вибух в районі міста було чути близько 06:44.

Переди цим у командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку. Після цього о 06:45 було оголошено, що був зафіксований рух ракети у бік Одеської області.

відео дня

У ЗМІ повідомляють, що після вибуху в небі над містом видніється стовп диму.

О 07:02 голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер заявив про скасування повітряної тривоги.

Близько 05:00 також повідомлялося про вибухи в Запоріжжі.

Ракетні удари РФ по Україні 19 квітня – останні новини

19 квітня вдень в Одесі прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ввечері 19 квітня на Сумщині прогриміла серія потужних вибухів – РФ вдарила по інфраструктурі. У Конотопі пролунали вибухи, в області оголошена повітряна тривога через загрозу застосування окупантами ракет.

Також пізно ввечері 19 квітня росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі – знищили зерно для Азії та Африки. Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції, зазначили у Мінвідновлення.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред