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Росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі: знищили зерно для Азії та Африки

Руслана Заклінська
20 квітня 2024, 00:09
Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції, зазначили у Мінвідновлення.
Росіяни вдарили по порту 'Південний' в Одесі: знищили зерно для Азії та Африки
Росія атакувала два термінали в порту "Південний" / Колаж: Главред, фото: Мінвідновлення, facebook.com/pavlogradmrada

У п'ятницю, 19 квітня, російські окупанти здійснили балістичний удар по морському порту "Південний" в Одеській області. Влучили по терміналах із зерном для Азії і Африки. Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.

"Чергова спроба Росії знищити портову інфраструктуру та зупинити експорт агропродукції. Ракетний удар зруйнував ємності з агропродукцією, що мала йти на експорт до країн Азії та Африки", - зазначили у повідомленні.

За словами міністерства, Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції. Один з терміналів належить іноземній компанії "Дельта Вілмар".

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"Термінал належить всесвітньо відомій сінгапурській компанії, яка працює в Україні з 2004 року та володіє також кількома заводами з переробки агропродукції. Це понад 300 мільйонів доларів інвестицій та майже 1000 робочих місць", - зазначили у міністерстві.

Мінвідновлення додало, що російські окупанти здійснили вже 39 атак по об'єктах портової інфраструктури Одеської області. Росія пошкодила та частково знищила 215 об'єктів, 153 транспортних засобів, 8 цивільних суден, також постраждало 26 цивільних осіб.

Що таке балістична ракета?

Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір.

За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:

  • Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).
  • Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).
  • Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км).

Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

Ракетні удари РФ по Україні 19 квітня - деталі

Нагадаємо, вдень 19 квітня, у Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також про вибухи в Одесі повідомляли вранці. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Також РФ вдарила ракетами по центру Дніпра. У місті прогриміла серія вибухів. Є влучання в житловий будинок, відомо про загиблих та поранених цивільних.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Дніпропетровщині. Вісля удару він наголосив на тому, що окупанти мають відповідати за свій терор.

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Одеса зерно війна Росії та України ракетний удар
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