В Одесі пролунали потужні вибухи: росіяни вдарили по житлових будинках

Ворог продовжує завдавати ударів по Одещині, в регіоні чули звуки вибухів.

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На Одещині прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал, ua.depositphotos.com

У суботу, 20 квітня, під час повітряної тривоги в Одесі пролунали вибухи. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та Повітряні Сили ЗС України.

"Повітряну тривогу оголошено у звʼязку із активністю тактичної авіації у Чорному морі. Одесо, будь-ласка перебувайте у безпечних місцях!" - закликав мер міста Генадій Труханов.

Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ повідомили про повітряну ціль, що рухалася в напрямку міста.

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"Керована авіаційна ракета з Чорного моря в напрямку Одещини!" - зазначили у повідомленні.

Повідомлення військових про ракетну небезпеку / Фото: скріншот

Перший вибух пролунав близько 16:35. Через кілька хвилин поблизу Одеси та у місті чули повторні вибухи.

Після потужних вибухів в небі над містом здійнявся стовп диму.

Пізніше очільник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що Росія вдарила по приватному секторі міста. На місці влучання виникли пожежі.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати", - розповів Кіпер.

За його словами, наразі відомо про трьох постраждалих, серед яких дитина. Двоє дорослих з легкими пораненнями відмовилися від госпіталізації. Трирічну дитину, що постраждала від ракетного удару, ушпиталили медики.

На місці події лікарі надають постраждалим необхідну допомогу. Рятувальники та комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Російські удари по Одесі - деталі атак

Нагадаємо, вранці 20 квітня в Одесі прогримів вибух. Після вибуху в небі над містом видно стовп диму. Росіяни уразили об'єкт інфраструктури у місті, зазначив очільник обласної адміністрації Олег Кіпер.

Як раніше повідомляв Главред, вдень 19 квітня, у Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Також про вибухи в Одесі повідомляли вранці. Близько п'ятої ранку в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух ракети в напрямку Одеси.

Також 19 квітня російські окупанти влучили балістикою у морський порт "Південний" в Одеській област. Вдарили по терміналах з зерном для Азії і Африки.

Що таке балістична ракета? Балістична ракета – різновид ракетної зброї. Велику частину польоту здійснює некеровано балістичною траєкторією, на яку впливає лише аерогідродинамічний опір. За відстанню застосування балістичні ракети поділяються на стратегічні і тактичні. Приблизний поділ ракет за дальністю польоту: Балістична ракета малої дальності ( 250-1000 км).

Балістична ракета середньої дальності (1000-2500-4500 км).

Міжконтинентальна балістична ракета (4500-6000 км). Міжконтинентальні ракети і ракети середньої дальності часто використовують як стратегічні та оснащують ядерними боєголовками. Їхньою перевагою перед літаками є малий час підльоту (менш ніж пів години за міжконтинентальної дальності) і велика швидкість головної частини, що дуже ускладнює їхнє перехоплення навіть сучасною системою ПРО, пише Вікіпедія.

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