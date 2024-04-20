6-річний хлопчик залишився сиротою: ракета РФ вбила всю сім'ю на Дніпропетровщині

Російські окупанти обстріляли ракетами Синельникове у Дніпропетровській області. Ворог 19 квітня знищив будинок і вбив цілу родину. Про це розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Внаслідок обстрілу загинули 4 людини. Росіяни відібрали у 6-річного хлопчика мама, бабусю, 14-річну сестру та 8-річного брата. Батько хлопчика помер ще рік тому. Слід зазначити, що 6-річний хлопчик був поранений. У нього осколкові поранення щелепи, опіки та струс мозку. Медикам вдалося стабілізувати стан дитини.
"Будемо допомагати з усім, що потрібно. У хлопця залишилась рідня по батькові лінії. Її вже повідомили. Це рідна тітка хлопчика, і вона буде оформлювати опікунство. Немає слів, які могли б описати цей жах, злість і розпач. Кожен російський військовий злочинець, причетний до терору проти українців, понесе справедливе покарання", - написав Лукашук.відео дня
Ракетні удари РФ по Україні - останні новини
Нагадаємо, РФ вночі вдарила ракетами по Запоріжжю. Потужні вибухи пролунали під час повітряної тривоги. В ОВА повідомили, що була атакована промислова інфраструктура Запоріжжя.
Як повідомлялося раніше, 19 квітня на Сумщині прогриміла серія потужних вибухів - РФ вдарила по інфраструктурі. У Конотопі прогриміли вибухи, в області оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування окупантами ракет.
Раніше росіяни вдарили по порту "Південний" в Одесі - знищили зерно для Азії та Африки. Росія атакувала два термінали в порту "Південний", які спеціалізуються на перевалці агропродукції.
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