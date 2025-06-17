'РФ два роки ще протягне': Загородній назвав 2 сценарії продовження війни

Основні тези Загороднього:
- Є два сценарії продовження війни – песимістичний та оптимістичний для України
- У разі песимістичного сценарію РФ може воювати ще близько 2 років
- Але Україна може зробити так, щоб війна завершилася раніше
Існує два сценарії завершення війни – песимістичний та оптимістичний для України.
У разі песимістичного для нашої держави сценарію країна-агресорка Росія зможе воювати ще приблизно два роки. Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.
"Давайте розглянемо песимістичний і оптимістичний сценарії для нас. Песимістичний – навіть якщо ми нічого не будемо робити, проблеми з бюджетом у Росії є вже зараз. І в такому форматі Росія не вічно, але роки два ще протягне і зможе воювати. Тим більше, Китай може допомогти. Або, може, Північна Корея надасть ще солдатів. Тобто ми не знаємо факторів, які можуть втрутитися", – зазначив Загородній.
За його словами, Україна повинна зробити все, щоб росіяни не воювали вічно. Потрібно знайти слабкі місця Росії і бити по них.
"Україна має визначити вузькі точки Росії, по яких потрібно вдарити, щоб до кінця цього року російські війська почали просити нас: "Не бий мене, мамо, мокрими трусами! Відпустіть нас додому", або щоб Путіна знесли еліти", – сказав експерт.
Він зазначив, що усі ці питання має вирішувати Україна.
"Адже тільки ми зацікавлені в перемозі нашої країни, звільненні всіх наших територій, поверненні всіх наших людей і виплаті Росією репарацій. Всіх інших нинішній темп війни влаштовує, ніхто на Заході не гине, а європейці неспішно переозброюються", – зазначив він.
Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:
Війна в Україні – останні новини
Як раніше повідомляв Главред, РФ втратить здатність воювати до кінця 2025-го – експерт сказав, що треба зробити Україні. Українці та європейці можуть перекрити кисень країні-агресорці Росії навіть без США.
Також раніше експерт сказав, що мільйон росіян здатні пригнати на війну і пояснив, як Україна може перекрити кисень РФ. Якщо в Кремля не залишиться грошей, доведеться оголошувати мобілізацію, зазначив Тарас Загородній.
Нагадаємо, Загородній назвав головні слабкі місця Росії. Україна може паралізувати роботу російської залізниці і заблокувати підвезення необхідних товарів до Москви, зазначив Загородній.
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Хто такий Тарас Загородній
Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.
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