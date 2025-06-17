'Тільки тоді Москва відчує війну': Загородній назвав головні слабкі місця Росії

Україна може паралізувати роботу російської залізниці і заблокувати підвезення необхідних товарів до Москви, зазначив Загородній.

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Загородній назвав головні слабкі місця Росії / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Про що сказав Загородній:

Вразливі точки РФ - це порти Балтійського моря та Новоросійськ

Колапс на російській залізниці може змусити Москву "відчути війну"

Слабкі місця Росії очевидні. Україна дедалі ефективніше б’є по вразливих логістичних точках Росії від портів до залізниці, що може змусити саму Москву вперше реально відчути війну на собі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній. За його словами, уразливі точки Росії добре відомі. Насамперед це порти Балтійського регіону та Новоросійськ, куди вже долітають українські дрони та ракети.

Крім того, значною слабкістю є залізнична інфраструктура.

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Загородній наголосив, що операція СБУ "Павутина" показала, наскільки просто паралізувати рух поїздів і вантажного транспорту територією РФ.

"А ви уявіть, що буде означати, якщо до Москви цілий тиждень нічого не буде підвозитися. Тоді Москва відмінно відчує війну і почне переглядати оцінку ситуації в Росії", - резюмував він.

Операція СБУ "Павутина" / Інфографіка: Главред

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:

Операція "Павутина" - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ключові компоненти спецоперації "Павутина", під час якої було виведено з ладу близько 34% стратегічної авіації РФ, були відпрацьовані ще у 2023 році в ході ударів по Криму. Про це повідомляють аналітики Defense Express.

Служба безпеки України оприлюднила нові кадри з операції, внаслідок якої було уражено 41 військовий літак на чотирьох російських аеродромах. Як зазначає пресслужба СБУ, ця операція стала відповіддю на масовані обстріли українських міст, лікарень та енергетичних об’єктів.

Після цієї успішної атаки, що серйозно підірвала бойові можливості стратегічної авіації РФ, російське військове керівництво почало терміново зміцнювати захист своєї авіаційної інфраструктури. За даними OSINT-аналітика Def Mon, на щонайменше 14 аеродромах для літаків уже зводять спеціальні укриття.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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