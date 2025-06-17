РФ втратить здатність воювати до кінця 2025-го: експерт сказав, що треба зробити Україні

Українці та європейці можуть перекрити кисень країні-агресорці Росії навіть без США.

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РФ втратить здатність воювати до кінця 2025-го, якщо Україні і Європа здійснять певні кроки/ колаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холоднмй Яр, Главред

Основні тези Загороднього:

Україна і Європа навіть без США можуть "знекровити" ресурси РФ

У такому разі РФ може втратити здатність воювати вже до кінця 2025 року

Україна та інші країни Європи навіть без підтримки Сполучених Штатів Америки можуть виснажити ресурси країни-агресорки Росії і зробити так, щоб РФ втратила здатність воювати уже до кінця 2025 року.

Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду. Він наголосив, що Україна зараз повинна зосередитися на тому, що потрібно зробити, щоб виснажити ресурси Росії.

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"Ми повинні говорити про інше: що ми повинні зробити, щоб до кінця 2025 року в Росії вже не було грошей. А виходити ми повинні з того, що в неї є ресурс на нескінченну війну. Що ми повинні для цього зробити? Наприклад, потрібно домогтися того, щоб Європа нарешті припинила купувати російський газ, зупинила танкери, які йдуть з Балтійського моря, щоб Україна забезпечила блокаду портів Новоросійська, а також ударила по нафтохімічних підприємствах, які виробляють вибухівку та добрива, забезпечила параліч нафто- і газопроводів. І потрібно шукати ресурси для вирішення цих завдань", – сказав експерт.

За його словами, Росія – настільки глиняна структура, що вона і раніше може завалитися.

Загородній зазначає, що за умови правильних зусиль з боку України та Європи, Росія може втратити здатність воювати уже до кінця цього року.

"Це можуть зробити Україна і Європа разом, навіть без США. Тобто українці та європейці можуть перекрити кисень Росії, і тоді розмова піде про те, як швидко драпатимуть російські війська з української території", – підсумував він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній назвав слабкі місця РФ і розповів, як Україна може перекрити кисень Росії вже до кінця 2025 року:

Війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу. Головною метою Росії є показати неефективність такої структури як НАТО.

Також раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону назвав особливість масованого удару РФ. В Повітряних силах ЗСУ розповіли про особливості комбінованого удару по Україні та назвали причину жахливих наслідків атаки в столиці.

Нагадаємо, українців попередили про загрозу нової атаки РФ. Росія вже використовувала таку тактику ударів під час війни у Чечні та Сирії.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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