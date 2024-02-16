РФ діє як у Бахмуті: в ISW оцінили ризик оточення Авдіївки окупантами

Війська РФ спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт із розворотом.

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Російські загарбники не здатні провести успішне оперативне захоплення або оточення Авдіївки / Колаж: Главред, фото:53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, deepstatemap

Російські війська проводять тактичний розворот через Авдіївку - так, як вони це робили в Бахмуті навесні 2023 року. Ця ситуація може створити умови, які змусять Сили оборони України залишити свої позиції в цьому населеному пункті Донецької області. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як зазначають експерти ISW, українські війська ще не повністю відійшли з Авдіївки та продовжують перешкоджати російським військам досягти більш значних успіхів, ніж поточне поступове просування.

На думку експертів американського інституту, російська наступальна операція із захоплення Авдіївки підкреслює нездатність російських військових провести успішне оперативне охоплення або оточення в Україні.

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Зазначається, що російські війська спочатку намагалися оперативно оточити українські сили в Авдіївці на початку локальної наступальної операції в жовтні 2023 року, але поступово перейшли до ведення бойових дій через населений пункт із розворотом після того, як не змогли здійснити швидкий маневр, необхідний для оточення.

Оперативне оточення - це маневр, під час якого атакуючі сили повністю оточують, а потім знищують угруповання сил противника, пояснюють аналітики.

Під час такого маневру атакувальні сили намагаються обійти основні оборонні споруди противника, щоб захопити об'єкти за ними. Це дає змогу атакувальним силам знищити захисників на їхніх нинішніх позиціях.

Російські війська не досягли ні того, ні іншого в Авдіївці, і, зокрема, неодноразово зазнавали невдач у проведенні операцій з оточення українських військ протягом усього повномасштабного вторгнення в Україну.

Фахівці ISW зазначають, що російські війська здійснили розворот в Авдіївці, як і під час захоплення Бахмута навесні 2023 року. При цьому вони намагалися лише обійти основні українські оборонні позиції для забезпечення тактичних переваг, але не прагнули більш масштабного знищення українського угруповання сил.

Також в огляді додають: російські війська витратили значну кількість живої сили і техніки на захоплення Авдіївки, та, ймовірно, їм знадобиться тривалий період консолідації, відновлення і відпочинку, перш ніж вони спробують здійснити подальші скоординовані наступальні дії в цьому районі.

Бої за Авдіївку

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський заявив, що станом на 23:00 15 лютого 2024 року "ситуація в Авдіївці складна, але контрольована". Відбувається планове посилення підрозділів і здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

Крім того, за його словами, виділено додатковий ресурс боєприпасів та інших засобів ураження. Підготовлено нові позиції та продовжують готуватися потужні укріплення з урахуванням усіх можливих сценаріїв.

Начальник відділу зв'язків із громадськістю оперативно-статегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій заявив, що Авдіївка не перебуває в оперативному оточенні. Евакуація та постачання військ справді ускладнилися, проте ЗСУ використовують запасну логістичну артерію, щоб евакуювати аренних і постачати зброю.

Командир з "Азова" назвав помилку України та пояснив, як відбитися від окупантів в Авдіївці. Богдан "Тавр" Кротевич заявив, що важлива не кількість зброї та техніки, а те, як вона використовується.

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