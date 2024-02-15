"Готові давати відсіч у всіх гарячих точках": у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю

Російські окупаційні війська наразі зосередилися на Авдіївському напрямку, сказав представник угруповання Збройних сил України Таврія Дмитро Лиховий.

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Ситуація в районі Запоріжжя стабільна, загрози місту немає - ЗСУ / Колаж: Главред, фото: DeepState, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Ситуація в напрямку Запоріжжя залишається стабільною, загрози наступу військ агресора Росії наразі немає. У разі небезпеки ЗСУ готові дати відсіч. Поки що окупанти зосередилися конкретно на Авдіївському напрямку. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Ліховий.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що військовий контингент РФ від адміністративного кордону Донецької області та аж до Дніпропетровської, розосереджений. Основні сили окупанти зібрали на Авдіївському напрямку.

"Запорізький напрямок починається ще з практично кордону з Донецькою областю і йде аж до Дніпропетровської області... Це зовсім інші і природні, і інші умови на полі бою. Фактично там контингент російський "розмазаний" по всій цій лінії фронту. Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то зовсім немає такої загрози, як її дехто міг собі уявити", - пояснив ситуацію Ліховий.

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Як стверджує військовий, подвійної переваги ворога на цьому напрямку немає, тому загрози Запоріжжю не фіксується. У разі небезпеки ЗСУ готові дати бій.

"Немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна... Ворог основні зусилля зосереджує саме на Авдіївському напрямку. І ми в разі потреби готові давати відсіч у всіх гарячих точках, якщо вони ще з'являться", - наголосив Дмитро Ліховий.

Загроза масштабного наступу Росії

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель вважає, що Росія в березні може піти в новий наступ. На думку дипломата, він може початися за декілька місяців після так званих виборів Путіна. Боррель закликав західний світ надати Україні фінансову та військову допомогу.

Представник угруповання військ Таврія Дмитро Лиховий сказав, що війська РФ готують новий наступ на Запорізькому напрямку. Загарбники можуть піти в атаку на Оріхівському напрямку, на ділянці, де звільнене Роботине.

ГУР Міноборони вивчає відомості про можливий новий наступ РФ, зазначив представник військової розвідки Андрій Юсов. За його словами, зараз усі зусилля зосереджені на Авдіївському напрямку, де дуже важка ситуація.

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