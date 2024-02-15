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Майор ЗСУ закликав мобілізувати по 10 тисяч чоловіків від кожної області

Яна Ставська
15 лютого 2024, 21:38
На мобілізацію 250 тисяч військовозобовʼязаних піде "кілька місяців", вважає Чечеринда.
Майор ЗСУ закликав мобілізувати по 10 тисяч чоловіків від кожної області
Питання мобілізації вирішити можна, переконаний військовий / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, ТСН

У ЗСУ наголошують на потребі поповнення особового складу українського війська в умовах масштабного наступу російських загарбників. Зокрема, майор Збройних сил Єгор Чечеринда в ефірі 24 каналу запропонував встановити показники щодо призову громадян для кожної області.

За підрахунком Чечеринди, ідеться про мобілізацію 10 тисяч військовозобовʼязаних від кожної області. Так майор ЗСУ прокоментував слова іншого військового - командира "Вовків да вінці" Сергія Філімонова щодо призову щонайменше 250 тисяч солдатів у 2024 році.

"Хай Крим і Севастополь ми зараз не можемо мобілізувати, ще Донецьку і Луганську області…. Все одно залишається у нас 23 регіони. 250 тисяч (мобілізованих - Главред) - це означає по 10 тисяч з кожного регіону України", - висловився він.

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Чечеринда вважає, що таку кількість людей можна цілком залучити до лав ЗСУ за кілька місяців.

"Я думаю, що це та кількість людей, яку цілком можна мобілізувати за кілька місяців. У нас достатньо велика країна і достатньо багато патріотичних військовозобовʼязаних людей", - сказав він.

Також Чечеринда підкреслив, що Україна довго працює над законопроєктом про мобілізацію. Водночас РФ вчиться воювати.

"Нам треба мобілізувати 250 тисяч"

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій "Філя" Філімонов заявив, що в Україні треба мобілізувати щонайменше ще 250 тисяч людей, оскільки без цього наша армія просто не зможе воювати проти Росії.

"Як перемогти? Зрозуміло, що в цьому році нам не потрібно активних наступальних дій. Тобто ми маємо, знову ж таки, повторююсь, вибудовувати оборону, маємо вести цю оборону, нарощувати озброєння, готувати особовий склад, мобілізувати людей. Нам треба мобілізувати 250 тисяч. Ми без цього просто воювати не зможемо", - зазначив військовий напередодні.

Інший 27-річний військовий Олександр у коментарі BILD так висловився щодо перспектив посилення мобілізації:

"Люди в інших регіонах України, мабуть, не розуміють, наскільки драматична ситуація. Ми повинні обороняти нашу лінію фронту. Якщо росіяни захоплять одне місто, вони нападуть на наступне", - сказав боєць ЗСУ.

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