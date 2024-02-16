З 13 ВДК залишилося 8: наслідки ударів ЗСУ по флоту Росії в Чорному морі

З 13 російських великих десантних кораблів, які перебували у Чорному морі з початку повномасштабного вторгнення, залишилося всього 8. В експертному колі прозвітували про наслідки ударів ЗСУ по Чорноморському флоту окупантів.
Зокрема, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004-2020) Андрій Риженко зауважив, що решта ВДК або повністю знищені, тобто потоплені, або у тривалому ремонті.
Тепер "вибиті" кораблі не зможуть виконувати головне призначення - забезпечувати висадку бригад морської піхоти на узбережжя свого противника.
"За підсумками атаки з 13 ВДК, які були в Чорному морі на початок широкомасштабної агресії, залишилося вісім. Пʼять кораблів… Ось цей "Цезар Куніков", ще три таких кораблі… Один корабель побільше - це проєкт 1171 Саратов. Вони або повністю знищені, або були дуже серйозно пошкоджені і зараз перебувають у досить тривалому ремонті. Тобто завдання свої виконувати не можуть. Це означає, що дуже серйозна частина десантних сил уже не спроможна виконати завдання. Для якихось менших завдань… вони це виконувати можуть, а ось для висадки десанту морської піхоти у складі бригади - уже ні", - пояснив Риженко.
Удар по ВДК "Цезар Куніков"
Бійці Головного управління Міноборони України рано вранці 14 лютого завдали ударів дронами по великому десантному кораблю російських окупантів "Цезар Куніков" в акваторії Чорного моря в захопленому Криму. Спочатку корабель накренився на бік, а потім пішов на дно.
"Більшість екіпажу знищеного "Цезаря Кунікова" загинула. За інформацією ГУР, на борту корабля перебував вантаж із боєкомплектом. Корабель затонув і не підлягає відновленню", - сказав пізніше речник ГУР Андрій Юсов.
У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії. Водночас російські провоєнні ресурси підтверджують потоплення українськими військовими десантного корабля РФ.
"На кораблі, за уточненими даними, було шість танків - Т-90 і Т-72. Також втрачено снаряди для танків і артилерії, які перевозилися до Криму і мали бути відправлені в зону проведення "СВО" (так росіяни завуальовано називають війну проти України - Главред)", - пишуть пропагандисти.
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