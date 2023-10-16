РФ боїться морських дронів, як вогню: ворог будує бар'єр біля Керченського мосту

Росіяни проводять інженерні роботи на західному підході до мосту.

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РФ будує бар'єр біля Кримського мосту / Колаж: Главред, фото: Фото : twitter.com/Krymsky_bridge, скріншот з відео

Російські окупанти панікують через те, що ЗСУ можуть знищити Керченський міст, через який росіяни поповнюють свої запаси в Криму. Ворог зводить бар'єри, боячись атаки морських дронів. Про це заявив OSINT-дослідник H I Sutton на своїй сторінці в Twitter.

Такий висновок він зробив завдяки супутниковому знімку.

"Інженерні роботи на західному підході до Керченського мосту, що з'єднує Росію з Кримом. Кран або земснаряд (в хорошій якості не бачив)", - написав H I Sutton. відео дня

Він додав, що подібний бар'єрний захист окупанти вже встановлювали вздовж Керченського мосту.

Ситуація в Криму

Нещодавно у ГУР назвали "жирні" цілі для БПЛА і ракет в Криму. Україна продовжить бити по логістиці і потужностям ворога в Криму в рамках плану по розриву "сухопутного" коридору РФ до цієї зими.

Експерт Агіль Рустамзаде розкрив, коли ЗСУ вийдуть до Азовського узбережжя і Крим. Силам оборони України в цілому потрібно зосередитися на нарощуванні своїх можливостей, спрямованих на виснаження Росії, сказав він. Експерт також переконаний, що війну в Україні не варто розглядати як звичайний конфлікт.

Рустамзаде вважає, що Україна не зможе вийти до Криму до весни. Перспективи виходу ЗСУ до Азовського моря або Криму зараз туманні. Для руху вперед Україна разом із західними партнерами повинна посилити свою армію, каже він.

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